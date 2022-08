WTCR

WTCR - Berthon : « J’ai tout donné »

WTCR - Nathanael Berthon est frustré de sa deuxième place sur l’anneau du Rhin mais ne regrette rien de sa course en Q3. Il estime avoir donné le maximum et semble prêt pour chercher la victoire en course demain.

00:00:39, il y a 22 minutes