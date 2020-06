WTCR : Ce que vous devez savoir sur… #2 l’Allemagne

-

Le WTCR − FIA World Touring Car Cup 2020 doit se rendre en Allemagne pour le deuxième meeting de la saison, du 24 au 26 septembre. Voici 10 choses à savoir sur le site de la Nürburgring Nordschleife, Luca Engstler et... la bratwurst.

1 : Alors que la légendaire Nürburgring Nordschleife mesure 25,378 kilomètres de long, l'autoroute A9 (ou plutôt l'Autobahn) s'étend sur une distance stupéfiante de 962 kilomètres.



2 : Le Lyst, sur l'île de Sylt, est le point le plus septentrional de l'Allemagne, tandis qu'Oberstdorf, en Bavière, est le point le plus méridional.



3 : L'Allemagne est largement reconnue comme le lieu de naissance de la Kartoffelsalat (salade de pommes de terre), qui doit être préparée avec du yaourt ou de la crème aigre, des herbes et des oignons.



4 : En 1886, Carl-Friedrich Benz a construit, puis breveté, la première voiture à essence, un modèle à trois roues.



5 : Parmi les top-model allemands célèbres, citons Heidi Klum et Claudia Schiffler. Parmi les autres Allemands célèbres, citons la légende de la Formule 1 Michael Schumacher, la star du tennis Boris Becker, les footballeurs à la retraite Franz Beckenbauer et Lothar Matthäus, ainsi que le physicien théoricien Albert Einstein, qui a développé la théorie de la relativité.



6 : L'Allemagne a fêté 12 titres mondiaux de Formule 1 et deux couronnes de Rallye mondial. Cependant, il n'y a pas encore eu de vainqueur du titre mondial des voitures de tourisme de la FIA.



7 : En plus d'abriter l'équipe de WTCR, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, l'Allemagne compte quelque 2100 châteaux.



8 : Bien que les ours bruns soient considérés comme éteints en Allemagne, les ours en peluche Steiff sont toujours fabriqués à la main dans le pays.



9 : Avec un tirage quotidien de plus de 1,3 million d'exemplaires, Bild est considéré comme le quotidien le plus important d'Allemagne.



10 : L'Allemagne est deuxième derrière le Brésil et à égalité avec l'Italie en termes de coupes du monde (quatre) gagnées.



En bref :

1 : L'Allemagne a des frontières avec neuf pays au total

2 : Le pays compte 1000 sortes de saucisses et 1500 bières

3 : L'Allemagne a commencé sa transition du Deutsche Mark à l'Euro en 1999

4 : Sept villes se sont succédées comme capitales de l'Allemagne

5 : Avec ses 865 kilomètres de long, le Rhin est le plus long fleuve d'Allemagne

6 : Il y a 36 aéroports internationaux en Allemagne

7 : Au total, 3 607 258 voitures particulières ont été vendues en Allemagne l'année dernière

8 : La consommation annuelle de bière allemande par personne s'élève à 110 litres

9 : La chancelière allemande Angela Merkel occupe ce poste depuis 2005

10 : La tour de la Commerzbank à Francfort est le plus haut bâtiment d'Allemagne avec ses 259 mètres



A surveiller : Le Best of de la WTCR Race of Germany 2019 est disponible en cliquantici.

WTCR Le duo Cyan Performance Lynk & Co, Bjork et Priaulx, complète le plateau de l’Esports WTCR IL Y A 5 HEURES

The post WTCR : Ce que vous devez savoir sur… #2 l’Allemagne appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Double tour d’horloge pour les deux équipiers du WTCR Berthon et Coronel IL Y A 11 HEURES