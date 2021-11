Santiago Urrutia a décroché une sensationnelle seconde victoire de la saison lors de la WTCR Race of Adria malgré avoir perdu brièvement la première place au départ de la Course 1 face à Esteban Guerrieri lors de la Course 1 sur le Adria International Raceway.

Partie de la pole position en grille inversée, la Cyan Performance Lynk & Co d'Urrutia a été devancée dès le départ par la Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport de Guerrieri. Mais un dépassement déterminé sur la Honda dans le dernier virage à la fin du premier tour a permis à Urrutia de reprendre l'avantage, qu'il a conservé jusqu'au drapeau à damier.



A suivre.

