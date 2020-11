L'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris alignée par le Team Mulsanne a pris la tête au virage numéro un, alors que le poleman DHL Norbert Michelisz s'était déporté sur la gauche pour contrer l'Audi de Gilles Magnus, laissant le champ libre au Français qui s'était élancé de la deuxième ligne.



"C'était l'objectif, prendre un bon départ", a déclaré Vernay, dont la victoire était sa première en WTCR - FIA World Touring Car Cup depuis Macao en 2018. "Après ça, j'ai juste essayé de gérer l'écart, mais les deux voitures derrière moi étaient plus rapides."



Dans un premier tour frénétique, Santiago Urrutia a effectué une remontée météorique au volant de sa Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing, passant de la septième place sur la grille de départ à la deuxième place devant Magnus. L'Uruguayen a tenu la position jusqu'à l'arrivée, alors que le pilote Audi Comtoyou Racing, Magnus, a terminé troisième, s'adjugeant la victoire au Trophée Rookie.



"C'était vraiment bien, je suis tellement heureux d'être sur le podium", a déclaré Urrutia. "L'Alfa était trop rapide dans la ligne droite, je n'ai pas été assez rapide pour aller chercher la victoire."



"Norbert m'a vraiment serré dans le mur au départ, mais il m'a juste laissé assez de place", expliquait pour sa part Magnus. "Je suis allé au limiteur, c'est là que j'ai perdu de la vitesse. Après cela, le rythme n'était tout simplement pas là, mais nous pouvons améliorer la voiture pour les prochaines courses".



Derrière les trois premiers, le héros local Mikel Azcona a rattrapé sa place de départ pour terminer quatrième dans sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport. Gabriele Tarquini s'est extrait de la mêlée pour s'emparer de la cinquième place de sa Hyundai i30 N TCR BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, devant Michelisz.



Yvan Muller est passé de la 10e place sur la grille de départ à la septième place au volant de sa Lynk & Co Cyan Racing, devant la Hyundai de l'équipe Liqui Moly Racing Team de Luca Engstler. Bence Boldizs (Zengő Motorsport) a terminé là où il avait commencé en neuvième position, tandis que Néstor Girolami a été le premier des pilotes Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, six marques de course de clients ayant ainsi complété le top 10.



Le leader du championnat Yann Ehrlacher est bien remonté de sa position de départ en fond de grille, résultat de sa pénalité pour un changement de moteur, pour terminer en 11e position. Il a surtout terminé deux places devant son plus proche rival pour le titre, Esteban Guerrieri, qui a terminé en 13e derrière Nathanaël Berthon. Le pilote du Comtoyou DHL Team Audi Sport est également parti de l'arrière en raison d'un changement de moteur.



Les Honda de Tiago Monteiro et Attila Tassi ont été les derniers à marquer des points, tandis que les pilotes wildcard Nicolas Baert (Comtoyou Racing) et le Britannique Josh Files (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) ont terminé respectivement en 17e et 18e positions pour leurs débuts en WTCR. Thed Björk, qui était parti en sixième position, est parti en demi tête-à-queue dans le premier tour et n'a pas pu terminer, tout comme Tom Coronel qui a signalé des problèmes de moteur.



Ehrlacher mène maintenant devant Guerrieri au classement par 24 points, Vernay devançant Muller pour la troisième place.



La course 2 de la WTCR Race of Spain a lieu à 12h15 heure locale.