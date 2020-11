La décision de l'équipe Honda d'utiliser des pneus Goodyear humides à l'arrière et des pneus slicks à l'avant des Honda Civic Type R TCR de Girolami et Guerrieri a donné aux deux pilotes argentins un avantage significatif en termes d'adhérence qui leur a permis de passer respectivement des 11e et 16e places sur la grille de départ à un incroyable doublé.



Le Goodyear #FollowTheLeader [leader du championnat] Yann Ehrlacher a terminé sixième en partant de la cinquième place sur la grille de départ au volant de sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR, ce qui réduit son avantage à seulement 16 points avant la course 2.



