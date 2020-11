La victoire à Aragón du pilote de l'équipe Zengő MotorLand, parti de la Pole Position DHL, a également marqué une première pour la nouvelle CUPRA Leon Competición, à l'occasion de la course à domicile de la marque espagnole, et une première victoire pour l'équipe Zengo depuis cinq ans.



"C'est incroyable", a déclaré Azcona, dont la précédente victoire en WTCR était également décrochée à l'issue d'une course avec grille inversée en 2019. "C'est incroyable de gagner ma course à domicile. J'ai pris un bon départ, mais la CUPRA est facile à mettre en action. C'était une course confortable et nous méritons cette victoire. Ce fut une année difficile pour nous et je tiens à remercier l'équipe Zengo et la CUPRA. Maintenant, nous avons une voiture qui peut se battre pour davantage de victoires".



Azcona a parfaitement réussi à s'élancer à l'extinction des feux pour prendre une avance qu'il n'allait plus perdre, alors que son rival de la première ligne Luca Engstler s'élançait mal au volant de sa Hyundai i30 N TCR de l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. Depuis sa deuxième ligne, Yvan Muller a pris un bon départ lui aussi dans sa Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing pour suivre Azcona dans le premier virage.



Muller termine à une bonne deuxième place, devant son équipier Santiago Urrutia, le pilote uruguayen ayant pris à nouveau un bon départ depuis la septième place sur la grille de départ, pour monter sur le podium pour la deuxième fois de la journée, en troisième position, après sa deuxième place dans la course 1.



"Engstler a pris un mauvais départ, et j'ai failli le percuter", a expliqué Muller, qui a redépassé au classement le vainqueur de la course 1, Jean-Karl Vernay, pour prendre la troisième place provisoirement. "Je suis assez content de la voiture."



Nathanaël Berthon est passé de la cinquième place sur la grille de départ à la quatrième place au volant de son Audi RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport, devant la Hyundai N LUKOIL Squadra Corse BRC de Gabriele Tarquini. Engstler a terminé à la sixième place.



Le leader du championnat Yann Ehrlacher a consolidé son avance au classement en terminant à une solide septième place, devant Gilles Magnus, troisième de la Course 1, membre de l'équipe nationale belge RACB, et qui confirme son statut de favori au titre Rookie en WTCR.



Esteban Guerrieri a complété le top 10 pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dans sa Honda Civic Type R TCR, mais a perdu encore du terrain face à Ehrlacher au classement du championnat WTCR. Il pointe maintenant à 27 points du Français, à quatre courses de la fin de la saison.



Néstor Girolami a terminé 11e au volant de sa Honda, devant Josh Files qui a marqué des points pour son premier week-end en WTCR pour l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. Tiago Monteiro a terminé 13e, devant son coéquipier Attila Tassi. Norbert Michelisz a marqué le point final de la course en 15e position, et ce malgré un départ depuis les stands suite à un changement de moteur après la course 1.



Vainqueur de la Course 1, Vernay n'a pas été en réussite cette fois, abandonnant avec un problème technique au deuxième tour. Tom Coronel a également été contraint de s'arrêter aux stands et d'abandonner avec un boulon arrière cassé.



De leur côté, Bence Boldizs (Zengő Motorsport) et Aurélien Comte dans Renault Mégane RS TCR du Vuković Motorsport, n'ont pas eu de réussite non plus, les deux hommes ayant été contraints de jeter l'éponge lors du tour de mise en grille en raison de problèmes techniques. Boldizs devait partir de la 10e position et Comte de la 14e place , mais aucun des deux n'a pris le départ.



La course 3 de la WTCR Race of Spain se déroule à partir de 14h15, heure locale.