Yann Ehrlacher a encore augmenté son avance au championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup avec une victoire impressionnante depuis la pole position lors de la Course 2 de la WTCR Race Italy sur l'Adria International Raceway.

Le roi du WTCR a mené la course de bout en bout pour aller chercher sa deuxième victoire de l'année, devnçant Frédéric Vervisch de l'équipe Comtoyou Audi Sport, dont la deuxième place lui permet de remonter à la deuxième place du classement, un point devant Esteban Guerrieri. Vervisch pointe désormais à 35 points d'Ehrlacher avant la WTCR Race of Russia qui constituera la finale de la saison.



Plus d'informations à suivre.

Ad

WTCR Ils ont dit : paroles des trois premiers de la Course 1 de la WTCR Race of Italy IL Y A 2 HEURES

Adria Une course animée et Santiago Urrutia l'emporte IL Y A 2 HEURES