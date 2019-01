WTCR en 2019 : quoi de neuf ?

La deuxième saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO est en route et, si vous l'avez aimé en 2018, vous allez l'adorer en 2019 !

De nouveaux pilotes, de nouvelles voitures, un nouveau circuit et un nouveau barème de points ne sont que quelques-uns des événements de la prochaine campagne du WTCR, alors que la série s'apprête à passer à la vitesse supérieure après un an d'existence.



Débutant au Maroc début avril, la deuxième saison du WTCR OSCARO comprendra des escales en Hongrie, en Slovaquie, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Portugal, en Chine, au Japon et à Macao alors que la Malaisie, la nouvelle venue, accueillera la super finale.



Points standardisés… pour le top 15

Le WTCR OSCARO se dote d'un nouveau système de points pour 2019 dans le but de permettre à plus de pilotes de marquer des points plus souvent. Les 15 meilleurs pilotes selon le classement final des Courses 1, 2 et 3 sont récompensés comme suit:

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pts 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Le même système de pointage de points est appliqué à la Coupe du Monde de Voitures de Tourisme WTCR - FIA présentée par OSCARO pour les équipes. Les pilotes Wildcard ne sont plus admissibles pour les points.



Les meilleurs de la première qualification récompensés par des points

Les points seront distribués non seulement après la deuxième qualification, comme en 2018, mais également après la première qualification. Les cinq pilotes les plus rapides selon le classement final marqueront comme suit :

Position 1 2 3 4 5 Points 5 4 3 2 1

Limitation du nombre d'inscritsAfin d'équilibrer la présence des marques inscrites via leur département compétition clients en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO (Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Peugeot et Volkswagenont pris part à la saison 2018 et seront rejoints par Lynk & Co en 2019), un maximum de quatre voitures par marques, à raison de deux équipes de deux voitures, sera permis.



Changementdes règles de test également

Pour préserver l'équité sur les temps de roulage et éviter les augmentations de budget, des restrictions supplémentaires en matière d'essais seront mises en place pour 2019. Aucun essai n'est autorisé sur les circuits WTCR avant ou pendant un week-end de course une fois la saison commencée, à quelques exceptions près, comme les essais officiels organisés par le promoteur du WTCR, Eurosport Events, ainsi que les sessions de la course des 24 Heures du Nürburgring lors de l'épreuve disputée sur la Nordschleife.



Limitation des effectifs sur une épreuve

Dix brassards sont distribués par voiture inscrite, et seuls les membres du personnel opérationnel affectés à un brassard, qui se sont inscrits auprès de la FIA avant chaque manifestation, seront autorisés à travailler sur des voitures pendant la durée de la manifestation.



Evolution des Essais libres 1

Les meetings du WTCR OSCARO se déroulent généralement sur trois jours pour éviter que le programme ne soit surchargé. En conséquence, les essais libres 1 auront lieu le premier jour et sont étendus à 45 minutes pour augmenter le temps de piste des équipes et des pilotes.



Q3 ordre de passage ajusté

L'ordre de passage pour la phase Q3 de la deuxième qualification sera ajusté, le pilote établissant le temps le plus rapide en Q2 choisissant son ordre de passage pour la séance Q3 à cinq voitures. Cela signifie que le pilote le plus rapide de Q2 n'aura plus à attendre que quatre autres pilotes terminent leurs essais Q3 avant de tenter son propre essai en Q3. Ce changement fait suite aux réactions des pilotes qui estimaient qu’ils pouvaient être désavantagés en raison de la baisse potentielle des performances de la voiture et de la température des pneus, par exemple.



Qui sont les pilotes en lice ?

Les pilotes annoncés au 31 décembre 2018 sont les suivants:



Mehdi Bennani (MAR), Volkswagen Golf GTI TCR

Thed Björk (SWE), Lynk & Co 03 TCR, photographié

Nicky Catsburg (NED), Hyundai i30 N TCR

Yann Ehrlacher (FRA), Lynk & Co 03 TCR

Augusto Farfus (BRA), Hyundai i30 N TCR

Rob Huff (GBR), Volkswagen Golf GTI TCR

Johan Kristoffersson (SWE), Volkswagen Golf GTI TCR

Norbert Michelisz (HUN), Hyundai i30 N TCR

Yvan Muller (FRA), Lynk & Co 03 TCR

Andy Priaulx (GBR), Lynk & Co 03 TCR

Gabriele Tarquini (ITA), Hyundai i30 N TCR

