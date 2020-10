Kismarty-Lechner a perdu l'arrière de sa CUPRA à la sortie du virage 2 et s'est crashé contre la barrière à l'intérieur du virage, endommageant l'avant de la voiture. L'accident a entraîné une interruption de la séance de 45 minutes, mais celle-ci a repris à 12 minutes de la fin.



Une vague d'améliorations des chronos en fin de séance a permis à Azcona de prendre la tête avec un temps de 2m10.108s, alors que cinq marques de course clientes occupaient les dix premières places.



Azcona a devancé le leader du Trophée WTCR, Tom Coronel, au volant de son Audi RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport, et le meilleur pilote du classement FIA Rookie Award, Gilles Magnus, a été classé troisième au volant de son Audi du Comtoyou Racing. Nathanaël Berthon conclut à la quatrième place pour Comtoyou DHL Team Audi Sport, et Jean-Karl Vernay au cinquième rang dans son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne.



Néstor Girolami s'est classé sixième au volant de la première des Honda Civic Type-R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, devant ses coéquipiers Esteban Guerrieri et Attila Tassi. Bence Boldizs s'est classé neuvième sur sa CUPRA duZengő Motorsport et Santiago Urrutia a complété le top 10 au volant de sa Lynk & Co 03 TCR de l'équipe Cyan Performance.



Le Goodyear#FollowTheLeader (leader du championnat) Yann Ehrlacher se classe 11e juste avant Petr Fulin, qui pilote une CUPRA de l'équipe VEXTOR DOMY ce week-end en tant que wildcard. Tiago Monterio arrive ensuite sur sa Honda, avec Luca Engstler en 14e position sur sa Hyundai i30 N TCR du Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. Le champion en titre du WTCR Norbert Michelisz a signé le 15e temps pour le compte de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Yvan Muller n'a pu faire mieux que le 17e chrono au volant de sa Lynk & Co.



Gabriele Tarquini a conclu la séance au 18e rang pour le BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse après avoir tiré tout droit au virage 2 à travers les graviers et sur l'herbe. Sa Hyundai a été endommagée après avoir décollé sur une rigole, et s'est arrêtée sur le circuit.



Thed Björk a été contrarié par un problème d'arbre de transmission qui l'a empêché d'établir un chrono.



Les essais libres 2 de la WTCR Race of Slovakia se tiendront à 13h45, heure locale.