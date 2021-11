Gilles Magnus a dominé la première séance d'essais libres de la WTCR Race of Italy alors que le WTCR - FIA World Touring Car Cup pose ses valises pour la première fois sur le Adria International Raceway.

Le pilote de l'équipe Comtoyou Audi Sport a signé son meilleur chrono à seulement trois minutes de la fin de la séance pour se hisser en tête de la feuille des temps sur son Audi RS 3 LMS équipée de Goodyear. Le Belge a réalisé un temps de 1m50.598s autour du circuit de 3,745 km nouvellement agrandi, pour terminer 0.061s plus vite que le héros local Gabriele Tarquini.



"C'est un circuit sur lequel il est amusant de piloter et nous sommes compétitifs, mais comme d'habitude, les Lynk & Cos n'ont pas montré tout leur potentiel", a déclaré Magnus.



Le pilote de la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Gabriele Tarquini, qui a annoncé sa retraite de la compétition à l'issue de la saison avant la WTCR Race of Italy, a devancé de peu la Lynk & Co 03 TCR d'Yvan Muller sous les couleurs de Cyan Racing, moins d'une seconde séparant les 13 premiers à l'issue de ce premier galop d'essai.



Le pilote Goodyear #FollowTheLeader [leader du championnat] Yann Ehrlacher a réalisé le quatrième temps sur sa Lynk & Co, tandis que Néstor Girolami, le premier des Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM du Münnich Motorsport, a terminé cinquième. Thed Björk, qui a été le plus rapide en milieu de séance, a terminé sixième devant la voiture Comtoyou DHL Team Audi Sport de Nathanaël Berthon.



Attila Tassi et Esteban Guerrieri sont huitième et neuvième sur leurs Honda, tandis que Santiago Urrutia complète le top 10 malgré un bref passage dans un bac à gravier.



Tiago Monteiro a conclu au 11e rang, devant le vainqueur de la course 2 de la WTCR Race of France, Jean-Karl Vernay, qui a donné ses premières impressions sur le circuit remodelé cette année. "C'est assez sale donc c'est un peu bizarre", a-t-il dit. "Il faut du kilométrage pour comprendre les trajectoires et c'est très compliqué à la fin du tour".



Frédéric Vervisch vient ensuite, devant Norbert Michelisz, lequel a également visité le bac à gravier. Rob Huff a conclu meilleur des pilotes CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport en 16e position, derrière Tom Coronel.



La séance a été brièvement interrompue par un arrêt sous drapeau rouge à 18 des 45 minutes de course après que Luca Engstler se soit arrêté sur le circuit avec des dommages au coin avant gauche de sa Hyundai Elantra N TCR de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team après avoir heurté une pile de pneus.



"Nous avons fait un changement de réglage après notre premier relais et la voiture était plutôt bien, puis j'ai accroché une pile de pneus", a déclaré l'Allemand. "Je suis désolé pour les gars, c'était mon erreur. Mais nous sommes ici pour attaquer, je poussais fort et c'était juste un peu trop. La piste est très neuve et il y a beaucoup de terre."



Les essais libres 2 doivent débuter à 12h30, heure locale.

