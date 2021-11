Le Goodyear #FollowTheLeader [leader du championnat] Yann Ehrlacher a dominé la seconde séance d'essais libres de la WTCR VTB Race of Russia alors que la pluie s'est invitée sur le Sochi Autodrom.

Le Français a réalisé un meilleur chrono de 2m30.467s au début de la séance de 30 minutes sur sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR. C'est Mikel Azcona qui s'est le plus rapproché du temps de référence dans les dernières minutes, concluant à seulement 0,021s sur sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport. Les cinq marques du plateau étaient représentées dans le top 10.



Plus d'informations à suivre.

