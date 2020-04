WTCR Fast Talk : 10 choses que nous ne savions pas sur Yvan Muller

-

Suite à sa participation au podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear et animé par Martin Haven, voici 10 choses que nous ne savions pas sur Yvan Muller mais que nous savons maintenant.

Une histoire de famille :"Mon père a commencé la course de cote à trois ans, puis il a acheté un kart à ma sœur pour s'amuser, mais le vendeur du kart lui a dit qu'elle devait prendre une licence et faire des courses. J'ai juste suivi la famille. " [Quand j'ai commencé à piloter], j'étais sur les genoux de ma sœur. Elle s'occupait des pédales et je tournais le volant."



Pironi, pas Platini :les héros de Muller dans sa jeunesse étaient des pilotes de course, pas des footballeurs avec François Cevert, Didier Pironi et Alain Prost parmi ceux qu'il admirait.



Un objectif :"Mon objectif était d'aller en Formule 1 avant de réaliser qu'il y a une vie en dehors de la Formule 1. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis passé aux voitures de tourisme".



Carrière sauvée :"À la fin du championnat de Formule 3000 de 1993, je pensais que c'était la fin de ma carrière, mais heureusement, BMW m'a demandé de venir faire un test [en voiture de tourisme] et après le test, ils m'ont engagé".



Une glace pas naturelle :Bien qu'il ait dominé la série de courses sur glace du Trophée Andros pendant une décennie, Muller est convaincu que ce n'est pas pour lui. "Au départ, je me suis dit que je ne pouvais pas le faire parce que ce n'est pas ma spécialité, que c'était quelque chose de plus pour les pilotes de rallye. Mais Hugues de Chaunac, le propriétaire d'ORECA, a cru en moi. Quand Hugues de Chaunac vous demande de faire quelque chose, vous ne pouvez pas lui refuser".



Rester proche de ses amis, mais encore plus de ses adversaires :"En 2008, je suis devenu champion du monde contre mon coéquipier Gabriele Tarquini. Nous avons décidé de prendre le même avion, de manger dans le même restaurant, de dormir dans le même hôtel, nous disions que nous ferions tout ensemble au cas où quelque chose arriverait. Si l'avion tombe, ce n'était pas grave parce que j'aurais été champion du monde !



Pointe de vitesse inattendue :Muller décrit son passage chez Citroën pour la saison 2014 comme "compliqué" car "je n'avais pas roulé pour une équipe française depuis un certain temps". Il n'avait pas non plus misé sur la rapidité du troisième pilote de l'équipe, José María López : "Nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit aussi rapide que cela, mais il a montré assez rapidement son potentiel".



Deux heures de repos :Après avoir annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière lors de la WTCC Race of China en 2016, Yvan Muller a révélé qu'il n'est pas resté au chômage longtemps : "Deux heures après avoir annoncé ma retraite, Christian Dahl m'a demandé si je voulais être le conseiller principal [de Volvo Polestar]. J'ai répondu : "Pourquoi pas ?"



Je le ferai s'il le faut (photo) :"Christian m'a demandé de faire la dernière course [au Qatar en 2017] pour aider Thed [Björk] à être champion. J'ai dit : "Si vous croyez que je peux le faire, je peux le faire, mais si vous avez une autre solution, prenez-la". Il a dit qu'il voulait que je sois dans la voiture pour faire le travail pour protéger Thed et il est devenu champion du monde".



Retour à temps plein inattendu :"Pour moi, ce n'était pas prévu. J'avais décidé de faire ma propre équipe [en WTCR en 2018] avec Thed Björk dans une voiture et mon neveu Yann Ehrlacher dans l'autre. L'idée pour moi était de me concentrer sur la gestion de l'équipe, mais le sponsor de l'époque m'a dit : "nous sommes prêts à sponsoriser, mais nous voulons que tu sois dans une des voitures".



