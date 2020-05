WTCR Fast Talk : dix choses que nous ne savions pas sur Tom Coronel

-

Tom Coronel a été la dernière star du WTCR - FIA World Touring Car Cup à apparaître dans la série de podcasts WTCR Fast Talk présentée par Goodyear et animée par Martin Haven. Voici dix choses que nous ne savions pas sur celui qu'on surnomme The Showman, mais que nous savons maintenant.

C'est le plus jeune des jumeaux :"Mon frère jumeau Tim a 12 minutes de plus parce que j'ai passé 12 minutes de plus dans une position plus chaude et plus douce. Mais c'est la seule fois où Tim a été plus rapide que moi, soyons clairs sur ce point !"

Grand-père a été une source d'inspiration : "Mon grand-père était un pilote de moto très célèbre. Le premier rond-point que vous rencontrez lorsque vous quittez l'autoroute en direction du circuit d'Assen porte le nom de mon grand-père, Bertus van Hamersveld."

Un travail acharné récompensé :"Mes frères aînés faisaient de la course et j'étais mécanicien pour eux. Ils m'ont fait cadeau d'un cours dans une école de pilotage et j'ai gagné la bourse, une saison dans la Citroën AX Cup. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la course parce qu'il n'y avait pas de soutien financier dans la famille, nous n'avions pas l'argent pour."

Il a aidé Schumacher à remporter le titre en 1995 :"J'avais la pole position mais j'ai dû laisser passer Ralf [son équipier en F3000 japonaise] qui avait besoin des points pour gagner le championnat. J'ai fait ça deux mètres avant la ligne d'arrivée, j'ai freiné fort et j'étais presque en dehors de la voiture ! Cela a mis Ralf un peu en colère."

Un accident ne l'a pas empêché d'être titré en Formula Nippon : "Je me suis qualifié P3, Motoyama P2. Motoyama a pris un meilleur départ, j'ai eu un peu de patinage. Il était devant moi, j'ai gardé les gaz à fond, nous nous sommes tous les deux crashés au premier virage à grande vitesse. Nous allions bien tous les deux bien mais cela signifiait que j'étais champion."

Proche d'un volant chez Arrows en F1 pour 2000 :"Nous avons discuté avec Tom Walkinshaw, nous augmentions le budget en faisant un très bon travail. Puis Walkinshaw m'a appelé et m'a dit : "Désolé Tom, bonne chance pour ta carrière, mais nous avons fait notre choix". Bien sûr, c'était Jos Verstappen, nous étions en compétition les uns avec les autres, également au niveau du budget et [Walkinshaw] jouait un peu au niveau politique entre nous. Nous avions encore deux semaines pour trouver le budget, mais c'était un adieu, il a raccroché le téléphone. J'ai commencé à détester la course automobile parce que je me disais qu'elle n'était pas honnête."

Une belle lutte mal terminée pour le podium :"Je menais la course [ETCC à Estoril] et trois virages avant la fin, Gianni Morbidelli m'a poussé dehors et a gagné la course. Nous nous sommes battus pour le podium, vraiment battus."

Pari gagné avec les pneus (photo) : "Avant la deuxième course, j'ai roulé jusqu'à la grille avec des pneus slick mais cette fois, comme j'ai senti un peu de mordant, j'ai choisi les pneus slicks à l'avant et les pneus pluie à l'arrière. Mon ingénieur m'a dit : "Tu n'auras pas d'équilibre", et j'ai répondu : "Si l'équilibre est mauvais, c'est bibi qui contrôlera l'équilibre". Et finalement, j'ai gagné ma première course dans le Championnat du Monde des Voitures de Tourisme, une sensation incroyable."

Il suffisait d'une page : "Notre contrat [avec Roberto Ravaglia] ne faisait qu'une page et c'était juste le barème des salaires. C'était tout. Je suis resté avec lui pendant sept ans et après cela [la première année], nous n'avons plus jamais eu de contrat. C'était juste un contrat de confiance à 100%. C'était mon père dans le sport automobile."

Zanardi avait une idée du potentiel : "L'équipe officielle BMW s'est arrêtée et j'ai eu la voiture d'Andy Priaulx [pour 2011]. Elle avait encore ses autocollants quand elle est entrée dans l'atelier. Je me souviens que [Alex] Zanardi est arrivé, qu'on a pris un café ensemble et qu'il m'a dit : "Tommy, tu vas très bien faire, tu vas aimer la BMW". Et nous avons été compétitifs, P4 au championnat."

