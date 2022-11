Les deux Argentins de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ont signé les deux meilleurs chronos de la seconde séance d'essais libres de la WTCR Race of Bahrain, alors que les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup continuent à prendre leurs marques sur le Bahrain International Circuit.

Le dernier tour lancé deGuerrieris'est soldé par un temps de 2m10.935s, soit 0.244s plus rapide que celui deGirolamiau volant de sa Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport sur le circuit de 5,412 km.



Les deux hommes ont prouvé qu'ils étaient prêts à se battre ce week-end contre le#GoodyearFollowTheLeader,Mikel Azcona, qui a réalisé le troisième temps sur sa Hyundai N Squadra Corse Elantra N TCR du BRC. L'Espagnol avait été le plus rapide jusqu'à ce que Girolami se porte en tête du classement à 11 minutes de la fin de la séance de 30 minutes, avant que Guerrieri ne trouve son rythme.



"C'est bon d'être le plus rapide, définitivement",a déclaré Guerrieri."C'est un circuit où vous devez tout mettre ensemble, c'est un circuit si long. Très poussiéreux ou sablonneux à certains endroits, mais maintenant il devient plus adhérent. Il faut rouler vite, mais en essayant de ne pas survirer. Si vous voulez attaquer comme un pilote de course, vous pouvez aller plus lentement, donc vous devez être rapide mais souple dans le pilotage. J'étais heureux de la performance, la voiture fonctionne vraiment bien et je suis très heureux. Les gars ont apporté de nouveaux châssis et tout a bien fonctionné."



Concernant les qualifications de vendredi et si les Honda peuvent maintenir leur rythme, Guerrieri a déclaré :"Oui, mais nous devons comprendre l'objectif de performance et si les autres voitures cachent leur jeu. De notre côté, ça se présente bien et je pense que nous pouvons répéter quelque chose de similaire."



Gilles Magnusa réalisé le quatrième temps sur son Audi Sport RS3 LMS de l'équipe Comtoyou,Norbert Micheliszétant cinquième pour le BRC Hyundai N Squadra Corse.Mehdi Bennaniest sixième pour l'équipe Comtoyou Audi Sport, devantNathanaël Berthon, qui avait dominé les essais libres 1.



Tiago Monteiroest huitième sur sa Honda Liqui Moly Team Engstler, tandis que les wildcardsFranco GirolamietNicky Catsburgcomplètent le top 10.



Tom Coronel(Audi) est 11e, devant la Honda Engstler d'AttilaTassi. Le wilcardViktor Davidovskiétait 13e pour Comtoyou Racing, tandis que les CUPRA Leon Competicións de Zengő Motorsport deBence BoldiszetDániel Nagycomplétaient le podium.



Les qualifications pour la WTCR Race of Bahrain auront lieu vendredi à 12h40 heure locale (CET+2).

