Pour soutenir le mouvement #PurposeDriven de la FIA visant à revenir à la course avec un objectif clair, Eurosport Events, promoteur du WTCR, fera don de 1 € pour chaque kilomètre parcouru par chaque pilote durant tout la saison lors de chaque séance de qualification et de chaque course en 2020.



Les pilotes et les autres membres de la communauté WTCR, ainsi que les parties prenantes, auront la possibilité de faire des dons similaires dans le but de collecter 100 000 euros d'ici la fin de la saison.



Eurosport Events divisera ensuite le montant total collecté, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, entre un établissement de soins de son choix dans chacun des six pays où la WTCR se rend, à savoir la Belgique, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la Slovaquie et l'Espagne.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré : "Eurosport Events et la famille du WTCR avaient le souhait que lorsqu'il serait sûr et juste de reprendre la compétition, nous le ferions dans le but précis de faire quelque chose pour les professionnels de la santé qui ont fait d'énormes efforts pour aider les gens en ces temps de pandémie extrêmement difficiles. Nous avons estimé que nous ne pouvions pas reprendre les courses sans faire quelque chose pour ceux qui ont été très dévoués à la lutte contre le COVID-19, et sans lesquels il n'y aurait pas de courses internationales."



"Nous donnerons 1 € pour chaque kilomètre parcouru par chaque pilote sur toute la saison lors de chaque séance de qualification et de chaque course en 2020. Nous appelons les pilotes et les autres membres de la communauté WTCR et les parties prenantes à envisager de faire des dons similaires dans le but de collecter 100 000 euros d'ici la fin de la saison".



La saison WTCR 2020 démarre au Circuit Zolder en Belgique pour un week-end à huis clos, mais non moins spectaculaire, diffusé en direct et en ligne dans le monde entier.



Pour en savoir plus sur le mouvement #PurposeDriven de la FIA et sur l'appel aux dons, rendez-vous surhttps://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement