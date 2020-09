Après une saison 2019 aussi forte, avec 10 événements et 26 inscriptions pour toute la saison, l'année 2020 devait-elle être à peu près la même jusqu'à ce que la pandémie frappe ?

"Le sport automobile est une activité cyclique avec des hauts et des bas, et il y a des moments où il est difficile de maintenir ce niveau. Avant la fin de la saison dernière, nous avons appris que certains des constructeurs concernés réévaluaient leurs stratégies en matière de sport automobile.



"Puis, en janvier, le gouvernement marocain a retiré son soutien financier à la Course du Maroc à un moment très tardif, après que l'événement ait été un pilier des calendriers de la WTCC et de la WTCR pendant plusieurs années. Nous avons dû soudainement trouver un remplaçant pour la première manche avec un préavis de quelques mois, ce qui n'était pas idéal à l'époque, mais semble facile quand on regarde ce qui s'est passé depuis."



"Dans le sillage de ces développements, la FIA et Eurosport Events avaient déjà commencé à travailler ensemble sur un certain nombre de mesures de réduction des coûts afin d'attirer davantage d'intérêt, certaines devant être introduites immédiatement et d'autres échelonnées jusqu'en 2021".



La pandémie de COVID-19 représente une menace pour toutes les disciplines du sport automobile, les catégories de course sur les différents continents se trouvant dans une situation difficile. Quelles mesures ont dû être prises pour que la WTCR puisse se dérouler cette année ?

"Notre premier objectif est de protéger la santé des participants, mais le redémarrage pendant une pandémie représente non seulement un grand défi logistique, mais nous devons également tenir compte de son impact sur les industries de l'automobile et du sport automobile. C'est pourquoi les mesures que nous avons prises ont permis de résoudre les difficultés causées par la crise du COVID-19 tout en rendant la participation à la série plus rentable pour les équipes.



"Il est évident que les économies les plus importantes sont liées au fait que le championnat ne se déroulera que sur six épreuves au lieu de dix, avec toutes les manches en Europe. Nous devions être réalistes dans nos objectifs pour l'année et, avec 95 % du paddock déjà basé en Europe et aucune prévision de la possibilité de voyager librement en dehors de l'Europe comme nous l'avions fait dans le passé, c'était la seule option qui s'offrait à nous. Bien entendu, cela permet également de réduire considérablement les coûts logistiques de la série.



"De plus, le début du championnat a été repoussé le plus tard possible pour permettre aux pays de se réouvrir après le verrouillage initial et dans l'espoir de faire se dérouler le moins d'épreuves possible à huis clos. Cela nous a laissé une très courte fenêtre de 10 semaines pour disputer la saison. Ce sera un défi, mais il était nécessaire pour que le WTCR puisse se disputer.



"Une fois le calendrier établi, nous avons dû faire preuve de souplesse dans les formats des événements pour nous permettre de nous adapter au changement. Nous avons commencé l'année avec trois courses par meeting, comme l'année dernière, puis nous l'avons ramenée à deux courses par meeting par mesure d'économie. Une fois que nous avons dû limiter le nombre de meetings, nous nous sommes retrouvés avec trop peu de courses, nous avons donc dû nous adapter à nouveau et nous avons rédigé un règlement qui permettait d'organiser deux, trois et quatre courses au cours de la même saison.



"En fin de compte, nous nous sommes retrouvés avec deux meetings d'ouverture à deux courses chacun et les quatre suivants à trois courses chacun, ce qui nous donne un total de 16 courses au cours de la saison. Nous avons ensuite réécrit le règlement sportif du WTCR pour y inclure un certain nombre de mesures supplémentaires de réduction des coûts, notamment la limitation du nombre de pneus et autres pièces pouvant être utilisés, la réduction du nombre de membres du personnel de l'équipe pour chaque voiture et la réduction du temps de piste, ce qui entraîne une diminution des coûts d'exploitation.



La date limite pour les participants à la saison complète était initialement fixée au début du mois de mars 2020. La saison ayant été retardée de plusieurs mois, la Commission des voitures de tourisme de la FIA a décidé de rouvrir l'inscription. Était-ce la décision cruciale pour assurer un réseau solide pour 2020 ?

"Lorsque nous avons fermé les inscriptions au départ, nous avions reçu suffisamment d'éléments pour faire tourner le championnat, mais nous étions bien en dessous des chiffres de 2019. Cependant, nous étions début mars alors que nous pensions que nous allions courir fin avril. Avec le retard du début de la saison, la révision du calendrier et du format des événements et les mesures supplémentaires de réduction des coûts, nous nous attendions à un regain d'intérêt pour participer au championnat cette année, il était donc logique de rouvrir les inscriptions.



"Le règlement sportif a été modifié pour permettre cette réouverture, tout en protégeant les intérêts des équipes qui s'étaient engagées dès le début dans le WTCR. Par conséquent, aucune des nouvelles inscriptions n'est éligible pour le titre des équipes, seulement pour les pilotes. Je tiens également à profiter de cette occasion pour remercier toutes nos équipes, car sans leur soutien, certaines mesures ne pourraient pas être prises.



"Heureusement, la réouverture des inscriptions nous a permis d'atteindre 20 inscriptions pour la saison complète cette année, ainsi que de décerner un titre de meilleur pilote Rookie cette saison, car avant la réouverture des inscriptions, nous n'avions pas suffisamment de candidats pour cela. Je suis très heureux de voir maintenant quatre jeunes pilotes commencer leur carrière de touriste avec la possibilité de se battre pour un titre de la FIA.



"Je suis très satisfait du travail de la Commission des voitures de tourisme de la FIA, du Département des sports de la FIA et, bien sûr, d'Eurosport Events pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'atteindre ce point. Si tous les acteurs impliqués dans le WTCR ne s'étaient pas rassemblés pour atteindre un objectif commun cette année, malgré des objectifs en constante évolution, nous aurions facilement pu être victimes de la pandémie comme l'ont été tant d'autres séries. Maintenant, nous pouvons nous réjouir d'un retour en toute sécurité et avec succès à la course à Zolder cette semaine".



Cet article a été publié pour la première fois sur FIA.com.