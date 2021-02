Vous avez présenté la deuxième génération de l'Audi RS 3 LMS, qui connaît un succès mondial. Quelles sont vos attentes ?

"Il s'agit d'un engagement clair de notre marque en faveur de courses de voitures de tourisme rentables entre les mains des clients. Depuis la première génération, 180 voitures de course ont été construites pour des équipes du monde entier. Elles ont remporté de nombreux succès et plusieurs centaines de trophées. Nous croyons en l'avenir mondial de la classe TCR et nous espérons continuer à occuper une position de leader sur le marché avec notre nouveau modèle".



Quels étaient les objectifs de développement pour la nouvelle génération ?

"Avec sa nouvelle transmission, son châssis avancé et de nombreuses autres solutions, la RS 3 LMS a un caractère de voiture de course encore plus marqué qu'auparavant. L'accent a toujours été mis sur les avantages concrets pour le client. Nous avons trouvé beaucoup d'idées qui profiteront aux équipes privées en compétition. Les modifications individuelles de la cinématique du châssis peuvent désormais être effectuées en quelques minutes et donnent aux équipes un avantage lors de timings très serrés, par exemple lors des qualifications. Un cockpit plus ergonomique soutient encore mieux le pilote. La voiture est plus proche d'une voiture de course qu'auparavant, plus robuste et plus sûre".



Quand le nouveau modèle sera-t-il livré aux clients ?

"Ici aussi, la satisfaction du client passe avant tout. C'est pourquoi la voiture sera soumise à un processus de développement intensif. Ce n'est qu'ensuite que nous la livrerons à nos clients, au cours du second semestre de l'année, entièrement développée et arrivée à maturité".