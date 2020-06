WTCR Q&R : Esteban Guerrieri

-

Après sa sensationnelle deuxième place aux 24 Heures du Mans virtuelles, voici ce que le pilote WTCR - FIA World Touring Car Cup avait à dire.

Félicitations Esteban pour cette deuxième place au classement général des 24 heures du Mans virtuelles. Combien d'efforts et de préparation ce résultat a-t-il demandé ?

"En fait, beaucoup. Je dois d'abord dire que j'ai été très heureux de recevoir l'invitation de Tom Dillmann et de l'équipe ByKolles, pour laquelle j'ai couru en 2005. Je connais l'ingénieur Boris, j'étais donc heureux de me joindre à l'équipe. Ensuite, j'ai constaté un haut niveau d'engagement de la part de tout le monde, surtout des coureurs de Burst Esport. J'ai été surpris de voir à quel point ils travaillent dans les détails. Bien sûr, ils sont talentueux, mais j'ai été surpris de leur connaissance du sport automobile en général. Nous travaillons ensemble depuis un mois, mais ils ont travaillé dans les moindres détails pour en tirer profit. Cela ressemblait à une vraie course et c'est ce qui me motive à travailler au sein d'une équipe. Mais je ne connaissais pas la voiture, la plate-forme, la piste, alors j'ai dû me mettre au niveau. Au final, ils m'ont beaucoup aidé, j'ai vraiment apprécié et ce fut une expérience incroyable".



Vous venez de terminer deuxième sur une grille de rêve composée de simracers très talentueux, mais aussi de stars de la Formule 1, du Mans et de nombreuses autres catégories de haut niveau. Vous devez être très fier de votre réussite ?

"Absolument. C'était une bonne règle avec deux pilotes de simulateur au maximum et deux vrais pilotes pour rendre les choses plus égales, disons. Les simracers ont des heures et des heures d'entraînement, ils connaissent donc tous les détails du logiciel ou de la voiture ou autre. Mais c'est le processus que vous devez suivre. Je n'avais pas l'expérience nécessaire, mais j'ai essayé de faire en sorte que la stratégie fonctionne le mieux possible. Nos deux simracers ont été plus rapides que [Tom et moi] mais c'était bien parce que nous savions que nous avions tout notre potentiel en tant qu'équipe. Chacun de nous a essayé de se concentrer sur son travail et cela a très bien fonctionné avec une très bonne gestion pendant la course. Le niveau était extraordinaire, vous n'aurez probablement jamais autant de pilotes différents de différentes catégories impliqués dans une seule course, des pilotes de très haut niveau, et aussi du monde virtuel. Mais ils se rapprochent de plus en plus du monde réel".



Avez-vous fait la course depuis chez vous, et pendant combien d'heures ?

"J'ai couru depuis chez moi à Barcelone, effectivement. En fait, j'ai dit à ma femme de ne pas se connecter à l'internet via son téléphone ou son ordinateur portable ou de mettre la télévision en continu au cas où elle consommerait mes données ! Elle était contente quand la course s'est terminée parce qu'elle pouvait à nouveau utiliser l'internet. Nous avons décidé que les vrais pilotes feraient cinq heures et demie, deux sorties de quatre relais chacun. Les simracers ont fait six heures et demie et c'est ce qui a fonctionné".



Que pensez-vous du potentiel de Jernej Simončič et de Jesper Pedersen s'ils étaient dans un environnement de course réel, en WTCR par exemple ?

"Ces gars sont de vrais pilotes. Ils pensent comme des pilotes, ils se sentent comme des pilotes, ils traitent les choses comme des pilotes. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est aller sur un vrai circuit de course et sentir la voiture dans les fesses ! Tout le reste, c'est de la vraie course. Quand vous devez faire un tour de qualification comme l'a fait Simončič, les performances sur la piste et le travail à l'extérieur sont vraiment incroyables. Ces gars ressentent la même passion et j'ai beaucoup appris d'eux. Je ne sais pas comment ils seraient performants s'ils se lançaient dans le monde réel, qui est bien sûr différent et il y a un processus d'apprentissage. Au final, ce serait formidable de leur donner une chance. Ce sont des gens formidables, très humbles, très concentrés et très talentueux aussi. Ils mériteraient de monter dans une vraie voiture à un moment donné si c'est ce qu'ils veulent réaliser, si c'est leur rêve".

