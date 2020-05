WTCR Q&R: Francois Ribeiro

-

François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR - FIA World Touring Car Cup, a répondu à ces questions clés suite à la publication du calendrier révisé pour 2020.

Pourquoi un calendrier uniquement européen pour 2020 ?

"La priorité a toujours été d'organiser le plus grand nombre de courses possible pour protéger le WTCR, protéger les emplois et protéger le sport à un moment où il n'y a pas de visibilité claire quant à l'évolution de la pandémie et aux décisions que prendront les gouvernements. S'engager dans des courses en dehors de l'Europe nécessitait des certitudes très incertaines à obtenir".



Quelles certitudes recherchiez-vous ?

"Les épreuves en Asie représentaient 40 % du calendrier initial. Pour que les étapes asiatiques puissent avoir lieu, le fret doit être expédié depuis l'Europe à la fin du mois de juillet. Pour l'instant, il est tout simplement impossible de prévoir quelles restrictions seront encore en place d'ici là, la possibilité d'une seconde vague de COVID-19 étant une considération fondamentale. La pandémie a provoqué des perturbations importantes dans le transport international de marchandises, les programme des vols ont été chamboulés et on ne sait pas clairement quand ces services refonctionneront correctement, quelles restrictions il y aura et nous devons respecter le fait que les mesures de quarantaine resteront en place dans certains pays pendant des mois. Nous devons également nous demander si une course aussi loin de chez soi et les dépenses qu'elle entraîne sont la chose juste et responsable à faire d'un point de vue économique et social. Ensuite, il y a la sécurité et le bien-être de nos participants et des communautés plus larges dans les pays d'Asie que nous devions visiter".



Vous attendez-vous à ce que certains problèmes affectent les événements européens proposés ?

"Nous suivrons toutes les directives officielles en collaboration avec la FIA, les promoteurs locaux et les gouvernements avant de donner le feu vert à chaque événement car nous ne compromettrons jamais la sécurité. Bien que cela ne soit pas simple, l'organisation de courses en Europe rendra inutile l'avion pour se rendre aux événements et des mesures seront prises pour maximiser le partage des véhicules et les déplacements en train, tout en respectant les exigences de distanciation sociale qui pourraient encore être en place. Rester en Europe, où toutes les équipes et tous les fournisseurs sont basés, offre une grande flexibilité au cas où de nouvelles modifications du calendrier seraient nécessaires à court terme".



Mais n'allez-vous pas sauter le pas si la situation en Asie se normalise bientôt ?

"Les événements en Asie ont été essentiels au succès de la WTCR et nous remercions les événements en Chine, à Macao, en Malaisie et en Corée du Sud, ainsi que Honda, Hyundai et Lynk & Co pour leur soutien et leur compréhension. Bien sûr, nous ne souhaitons rien de plus que le retour à la normale, mais nous devons être raisonnables. Si nous retardons encore la décision d'annuler l'étape asiatique en juin, je peux garantir qu'il n'y aura pas de créneaux libres sur les pistes européennes plus tard dans l'année en raison de l'énorme quantité de reprogrammation nécessaire, non seulement pour la WTCR mais aussi pour les nombreux autres épreuves, séries et championnats. Nous devons également être réalistes : l'impact économique causé par COVID-19 est massif et va nuire au sport automobile pendant une longue période, donc la réduction des coûts d'exploitation n'est pas seulement une obligation pour 2020, mais elle sera également une priorité pour 2021".



Quel format suivront les six événements ?

"L'intention est d'organiser deux séances d'essais libres, une séance de qualification en trois phases et trois courses à chaque événement, à l'exception de la WTCR Race of Austria au Salzburgring et de la WTCR Race of Germany sur la Nürburgring Nordschleife où il y aura deux courses. Le passage de 10 à 6 événements permet de rétablir le format de trois courses par week-end pour la plupart des événements, ce que nous faisons pour préserver la crédibilité sportive de la série et répondre aux exigences de nos partenaires de diffusion mondiaux. Contrairement à d'autres séries, WTCR a la chance de pouvoir programmer jusqu'à trois courses par week-end grâce à son format de course de type sprint. De plus, il a été convenu qu'il n'y aura pas de test collectif de pré-saison".



Adria est un nouvel événement du calendrier du WTCR. Pourquoi ce lieu et qu'est-ce qu'il apportera ?

"Les courses de voitures de tourisme ont un riche héritage en Italie. C'est là que le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA a débuté en 1987, c'est là qu'il a été relancé en 2005 et c'est de là que vient le premier vainqueur du WTCR, Gabriele Tarquini. Et bien qu'il soit passionnant de présenter la WTCR aux fans italiens passionnés, nous sommes également très enthousiastes à l'idée de pouvoir courir sur le tracé étendu de la piste d'Adria, tout en bénéficiant d'excellentes installations, notamment un système d'éclairage de haute qualité, et d'un emplacement pratique".



La WTCR peut-elle conserver son statut de "Coupe du monde" avec des événements se déroulant uniquement en Europe ?

"La FIA et le président Jean Todt nous soutiennent beaucoup dans ce qui est une situation mondiale sans précédent et qui évolue rapidement, et nous sommes très reconnaissants de cette aide. Nous devons également remercier le département des voitures de tourisme de la FIA pour le travail qu'il a accompli pour modifier les règlements sportifs afin qu'ils soient applicables au calendrier restructuré".

