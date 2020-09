Il a récemment été confirmé que Zolder remplaçait le Salzburgring en dernière minute comme lieu de l'ouverture de la saison. Pourquoi ce changement ?

"Nous finalisions les préparatifs opérationnels de l'ouverture de la saison avec la direction du Salzburgring et nous avons été choqués par leur décision unilatérale, moins de trois semaines avant l'événement, de ne plus accueillir l'événement. Cette décision a créé un certain nombre de problèmes logistiques importants et a causé de sérieux désagréments à nos équipes. Cela implique un préjudice financier et un préjudice de réputation. Le service juridique d'Eurosport prépare donc une procédure judiciaire au tribunal de Londres contre le Salzburgring pour protéger les intérêts du WTCR".



Qu'est-ce que Zolder apporte au WTCR ?

"Le Circuit de Zolder est un partenaire de longue date et apprécié, qui a une solide expérience dans l'organisation d'événements internationaux de sport automobile. Nous sommes bien sûr prêts à travailler à huis clos, mais nous nous réjouissons de passer un week-end réussi en Belgique, sur un circuit qui se prête très bien aux courses de voitures de tourisme et dans un pays qui s'intéresse beaucoup au WTCR".



Zolder était-il la seule option ?

"Étant donné que nous n'avions presque plus de temps à disposition, la priorité était de trouver un lieu de remplacement qui réponde à toutes nos attentes et exigences à la date prévue et qui soit digne d'accueillir le premier événement de la nouvelle saison. Après des mois d'attente, nous avions besoin d'un lieu qui assurerait un bon départ pour le WTCR 2020. C'est ce que Zolder nous apporte. Nous remercions la FIA et le président Jean Todt pour leur approbation dans un délai aussi court, la direction du Circuit Zolder pour son aide et toutes nos parties prenantes pour leur compréhension".



Il y a eu des annonces importantes en ce qui concerne les pilotes récemment. Que pouvez-vous dire sur la liste des concurrents pour la saison 2020 ?

"Nous la gardons encore un peu secrète car quelques annonces de pilotes sont prévues très bientôt. Mais nous sommes très heureux de l'intérêt que suscite le WTCR en ces temps difficiles et sans précédent. Nous ne donnerons pas tous les détails tout de suite, mais la grille de départ du WTCR comprendra 20 pilotes sur toute la saison et quelques wildcards sur toutes les manches".



À quoi attribuez-vous la forte demande d'engagements ?

"Nous avons pris des décisions très fortes à un stade très précoce de la fermeture des circuits, pour protéger le WTCR de l'impact de COVID-19 et le rendre plus abordable. En partenariat avec la FIA, nous avons mis en place un certain nombre de mesures de réduction des coûts, notamment un calendrier exclusivement européen, la limitation des effectifs et des pneumatiques, et la réduction du temps de piste avec une seule séance de qualification. Avec l'absence de spectateurs sur les épreuves pendant la pandémie, la couverture numérique et télévisuelle deviendra encore plus essentielle pour promouvoir le WTCR et l'apporter sur n'importe quel écran à nos fans. Le WTCR peut compter sur un solide ensemble de diffusions mondiales en direct, avec une audience cumulée de plus de 500 millions de personnes, et une grande base de 1,3 million de fans sur les réseaux sociaux.



Le titre Rookie sera mis en jeu en 2020. Quelle est l'importance de cette nouvelle initiative pour le WTCR ?

"Il est très important pour le WTCR d'attirer les meilleurs jeunes talents aux niveaux régional et national. Au cours des dernières années, nous avons soutenu plusieurs talents prometteurs comme Yann Ehrlacher ou Mikel Azcona pour qu'ils atteignent le sommet de la catégorie TCR et deviennent des pilotes professionnels. Nous sommes ravis de voir de nouveaux pilotes débutants chez Hyundai, CUPRA et Audi. C'est très excitant. Il est clair que les courses de voitures de tourisme ont évolué et attirent de plus en plus de pilotes qui avaient auparavant suivi la voie de la monoplace, mais qui considèrent maintenant que le WTCR constitue une alternative évidente, grâce à son format percutant et à sa promotion".



Un total de 16 courses sur six week-ends est prévu en 2020. Quelle sera la qualité des courses ?

"Nous aurons sur la grille de départ 10 vainqueurs de courses en WTCR, quatre vainqueurs du titre de champion du monde des voitures de tourisme de la FIA, plus un certain nombre d'autres champions en monoplaces, voitures de sport et voitures de tourisme. De grandes équipes seront en compétition, tandis que six constructeurs réputés seront représentés. Et nous pourrons compter sur six circuits fantastiques. Nous avons vraiment hâte que la saison commence".



Outre la dramatique perte de vies humaines, la pandémie COVID-19 continue de provoquer des perturbations et des inquiétudes considérables. Comment surmontez-vous ces défis ?

"Nous avons travaillé pendant des mois avec nos experts internes, les organisateurs locaux, les fournisseurs, les équipes et la FIA dans tous les domaines imaginables afin d'établir un environnement sûr pour reprendre la course. Nous avons suivi le document de la FIA intitulé "Return to Motor Sport Guidelines", qui bénéficie de la contribution de l'Organisation mondiale de la santé, et nous avons également pris en compte les enseignements tirés d'autres événements récemment promus par Eurosport Events, notamment le Championnat d'Europe des rallyes de la FIA et le Championnat du monde d'endurance de la FIM. Cela nous a permis d'affiner les différents protocoles. En collaboration avec la FIA et les équipes de direction de tous les circuits que nous visiterons, nous suivons de près la situation concernant la diffusion de COVID-19 en Europe, en ayant à l'esprit la participation de tous les pilotes et équipes WTCR venant de différents pays européens".



Quel message voulez-vous transmettre aux fans du WTCR ?

"Même s'il est peu probable que nous puissions accueillir des fans lors de nos six week-ends de course, nous proposerons bientôt une expérience différente pour les fans en utilisant toutes nos ressources de réseaux sociaux, en ligne et de diffusion. Nous avons mis en place de nombreux projets passionnants pour répondre à la demande et faire en sorte que nos fans puissent continuer à profiter de l'action, mais en toute sécurité chez eux. Mais surtout, soyez prudents et suivez toutes les directives du gouvernement".