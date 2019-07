WTCR Q&R : Frédéric Vervisch

Frédéric Vervisch se tient occupé pendant la pause estivale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO pendant les vacances d'été en participant aux 24 Heures TOTAL de Spa dans sa Belgique natale ce week-end.

Vainqueur en WTCR / OSCARO pour le Comtoyou Team Audi Sport, Vervisch participe aux 24 Heures de Spa sur une Audi RS8 LMS. Voilà ce qu'il avait à dire.



Quelles sont les principales choses à faire et à ne pas faire lorsque l'on participe à une course de 24 heures ?

"Les principaux impératifs sont : manger et boire raisonnablement, dormir beaucoup, aller directement à l'hôtel après un relais ou à un autre endroit où l'on est censé dormir. Respectez vos coéquipiers et leurs souhaits. N'arrivez pas épuisé parce que vous avez fait trop de sport ou quoi que ce soit d'autre. Ne prenez pas de risques inutiles qui peuvent détruire le travail de toute une équipe dans un événement qui n'a lieu qu'une fois par an."



Si tout se déroule comme prévu, combien de temps comptez-vous conduire et dormir à Spa ?

"Nous partageons la voiture entre trois pilotes, ce qui signifie qu'en moyenne tout le monde doit conduire pendant huit heures. Cela pourrait être quatre doubles relais, par exemple. Entre les deux, je m'attendrais à avoir un repos d'au moins deux heures à chaque fois."



Quel est le menu parfait pour un pilote de course d'endurance ?

"En ce qui concerne les boissons, l'eau me suffit généralement. Si je suis vraiment épuisé, j'aime parfois boire un Coca-Cola en plus de l'eau. De plus, des boissons spéciales contenant des électrolytes ou des vitamines peuvent être utiles. Leur goût ne doit pas être trop extrême. J'adore manger des pâtes, sans sauce, et du poulet, et aussi un peu de fruits et légumes."



Quel est votre rôle lorsque vous passez le relais lors d'un changement de pilote ?

"Je veux surtout éviter les surprises à mon coéquipier qui prend le contrôle de la voiture. Cela signifie : s'il y a des endroits dangereux sur la piste ou tout autre danger, je le lui dirai immédiatement. Un autre élément est plus simple grâce à la technologie moderne : un conducteur peut facilement voir les réglages de l'ABS et de l'antipatinage dans les menus respectifs, ce qui ne nécessite aucune explication. Cependant, il ne peut pas voir le biais de l'équilibre des freins. Donc, si cela a changé au cours de mon relais, je vais devoir le lui signaler."



Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ton kit pour Spa ?

"Peut-être moins d'articles qu'on ne le pense : un seul casque, deux combinaisons de course, deux paires de bottes, deux paires de gants. L'essentiel, c'est que l'équipement soit beau et frais. Pour les courses de 24 heures, nous avons une machine à laver sur place pour nettoyer notre équipement. C'est vraiment ça."



Remerciements à Alexander von Wegner, Audi Sport

The post WTCR Q&R : Frédéric Vervisch appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.