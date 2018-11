WTCR Q&R : Gabriele Tarquini

Gabriele Tarquini est le premier lauréat du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO. Il a battu Yvan Muller pour le titre pour seulement trois points lors de la dernière confrontation de la saison à Macao *. Voilà ce qu’a dit le pilote du BRC Racing Team piloté par Hyundai.

Comment se sent-on après avoir remporté le premier titre de l'histoire du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO ?

«Je voulais gagner parce que c'était une longue saison, une saison difficile, la première saison du WTCR. Et j'ai mené le championnat 90% du temps. C’est génial, et le WTCR a été génial. Je dois également remercier Hyundai de m'avoir choisi dès le début, ainsi que toute l'équipe BRC Racing, les mécaniciens et mon coéquipier [Norbert Michelisz]. Et je tiens également à féliciter Yvan [Muller], qui a fait un excellent travail tout au long de la saison. Il était mon adversaire le plus coriace. Et j'ai oublié de remercier ma famille, ma femme, ma fille et mon fils!



Vous attendiez-vous à gagner au début de la saison?

“Pour être honnête, je m'attendais à me battre pour le titre. Je savais déjà que la voiture était très bonne, mais il y avait quatre Hyundai et le niveau des adversaires était très relevé, Norbi, Yvan et Thed [Björk] sont de très bons pilotes. Comme je l’ai dit au début de l’année, ce ne sera probablement pas le gars le plus rapide qui remportera le titre, mais probablement le gars le plus chanceux ou le plus intelligent, car c’est une longue saison avec 30 courses. "



Après votre abandon dans la course 2, pensiez-vous que vos espoirs de titre étaient envolés ?

«J'ai remporté le titre de la manière la plus difficile, par ma faute. Je ne peux en vouloir à personne d’autre, ce qui est arrivé en qualifications était ma faute. Sans cela, cela aurait probablement été plus facile, mais avec cette erreur qui m'a contraint de partir 14e dans les deuxième et troisième courses, je savais que quelque chose pouvait arriver au départ. Dans la deuxième course, quelque chose s’est passé parce que j’étais dans une très bonne position, j’ai doublé deux ou trois voitures. Quelqu'un s'est crashé devant moi, mais nous nous sommes arrêtés au milieu de Lisboa et ils quelqu'un m'a tapé et détruit l'arrière de la voiture. Lors de la troisième course, j'ai probablement pris le pire départ de mon week-end, mais j'avais un peu plus de chance car j'ai passé le cap de ce virage. Après le premier tour, 50% du travail était terminé. C'était assez difficile parce que j'avais Thed derrière moi, c'était assez dur, mais la voiture était beaucoup plus rapide qu'hier où j'avais quelques problèmes de performance avec ma voiture. C’était difficile, mais c’est encore plus appréciable que si c’était plus facile. ”



Comment cette performance se compare-t-elle à votre autre titre FIA ​​World Touring Car?

«C’est tout au-dessus parce que le niveau de compétition est probablement supérieur à celui de 2009 où c’était plus ou moins uniquement les pilotes SEAT en lice. Ce n'est pas comme 2009 parce qu'il y avait beaucoup de bagarre avec beaucoup de pilotes. Et avec la Balance de Performances, vous êtes parfois en haut, parfois en bas et il est très difficile pour tout le monde de marquer des points. "



Est-il vrai que vous envisagiez de vous arrêter après ce succès de 2009?

«J'ai le souvenir, il y a neuf ans, de me rendre à la conférence de presse avec un titre mondial et je pensais arrêter de courir car que voulez-vous obtenir de plus qu'un titre mondial? C’est probablement le meilleur moment pour s’arrêter, mais en m'y rendant, je me suis dit «pourquoi devrais-je m'arrêter, je veux courir. J'ai de l'adrénaline, je ne suis pas lent, je peux me battre encore. »Et j'ai décidé, parce que SEAT s'était arrêté, de recommencer avec une équipe privée en 2010. C'était un moment difficile, mais neuf ans plus tard, je jouais pour le titre encore. C’est très étrange mais parfois la vie est très étrange. "



Votre victoire en titre doit être doublement satisfaisante, car vous avez joué un rôle important dans le développement de la Hyundai i30 N TCR?

«Ce fut une longue préparation, un long effort de ma part, mais également de la part de Hyundai, des ingénieurs, des mécaniciens et de l'équipe. Tout était bien préparé depuis le début, le plan était très bon, nous avons abordé cette saison de la meilleure façon. Je suis très fier de ce que nous avons fait. "



Yvan Muller a annoncé son intention de revenir en WTCR OSCARO en 2019. Reviendrez-vous pour défendre votre titre?

«Pour être honnête, je ne le sais pas encore. Je veux me calmer. J'ai 56 ans, je suis encore assez rapide, probablement un peu plus intelligent que quand j'étais plus jeune. C'est mon troisième titre mondial, car j'en ai remporté un en karting. Je ne pense pas que je veuille arrêter, alors si Hyundai serait heureux de me laisser continuer, je continuerai. "



GABRIELE TARQUINI (ITA)



DATE DE NAISSANCE: 02/03/1962

NATIONALITÉ: italienne

ÉQUIPE: BRC Racing Team

VOITURE: Hyundai i30 N TCR

