WTCR Q&R : Jean-Karl Vernay

Au volant d'une Audi RS 3 LMS, Jean-Karl Vernay s'alignera sur la grille du WTCR en tant que vainqueur des TCR International Series en 2017. Hautement expérimenté et au palmarès tout aussi étoffé, Vernay – ancien pilote de Formule 3 et de prototype – fait partie de l'équipe Audi Sport Leopard Lukoil Team et ses deux voitures.

A quel point sera intéressante la saison WTCR à venir ?

"C'est le meilleur championnat de ces dix dernières années, quand vous voyez la liste des pilotes. C'est très impressionnant, avec tous ces pilotes et équipes prestigieux. C'est vraiment intéressant, un gros challenge pour nous et tout le monde. Nous allons essayez de nous préparer au mieux pour cela avec le Team WRT et Audi. Je suis impatient d'être à la première course de Marrakech."



Quel challenge vous attendez-vous à affronter ?

"Nous ne connaissons pas la plupart des circuits, ni les pneus comparés à l'an passé en TCR, nous ne connaissons pas les équipes et les pilotes du WTCC, mais c'est super. Tout le monde attend de voir qui sera devant lors de la première course puis ensuite au championnat. Nous avons fait du bon travail en WTCR, nous avons grandi et ce qui arrive est excitant."



En tant que champion en titre des TCR International Series, ressentez-vous une pression supplémentaire ?

"Pas de pression supplémentaire. L'an passé, il était important de gagner et montrer ce que nous pouvions faire. Tout le monde est davantage excité aujourd'hui mais je ne sens pas de pression supplémentaire. Je sais ce que je dois faire, je dois être performant car cette année le niveau des pilotes sera plus élevé, avec beaucoup de bons pilotes. Nous avons bien réglé la voiture, essayé de comprendre les pneus Yokohama et les nouveaux circuits. Après ça, je ne pense pas que beaucoup de choses soient différentes. Mais avec trois courses vous devez être intelligent pour marquer des gros points.



Remporter le WTCR voudrait évidemment dire votre premier titre FIA. À quel point cela serait-il important ?

"Je suis encore plus motivé pour cela car je n'ai pas remporté de titre FIA. J'étais second lors de la Coupe du monde de F3 à Macao alors que j'aurais pu m'imposer. Ce sera une belle saison pour le faire car il y a aura beaucoup de prétendants qui peuvent gagner et vous devez être à votre top pour avoir une chance. Ce sera un gros challenge et mon équipier Gordon Shedden est déjà un sérieux prétendant".