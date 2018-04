WTCR Q&R : Mehdi Bennani

Mehdi Bennani portera sur ses épaules les espoirs de toute une nation alors que sa manche à domicile, la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco, sonnera l'ouverture d'une excitante nouvelle ère pour la compétition de tourisme mondial. Et le pilote du Sébastien Loeb Racing sera l'une des favoris pour la victoire sur sa Volkswagen Golf GTI TCR.

Le FIA World Touring Car Championship a un nouveau nom, et une nouvelle réglementation en 2018. Quelles sont les attentes pour cette saison excitante ?"Les attentes sont élevées car les voitures sont très proches l'une de l'autre et cela signifie que le championnat sera très piégeux entre chaque pilote et chaque équipe, encore même davantage que ce que nous avons vu en WTCC. Environ 15 pilotes peuvent être champions cette année à mon avis."



Est-ce que cela vous rend très enthousiaste ?

"Oui, bien sûr. Je suis très motivé car nous devons passer un cap supplémentaire pour être performants, pour nous battre pour les premières places. Et démarrer cette série à Marrakech, c'est quelque chose de très spécial. J'espère que, pour ma manche à domicile, je serai en mesure de me battre pour le podium pour le Maroc car je bénéficierai d'un grand soutien de mon pays, et j'espère que je pourrai les remercier avec un bon résultat."



Quelle différence cela fait-il s'avoir trois courses par week-end ?

"Nous avons également deux qualifications, cela veut donc dire que nous devons être bien plus préparés qu'auparavant. Nous devons aussi essayer de ne pas casser la voiture pour pouvoir nous battre dans les trois courses. Si nous avons un accident tôt dans le week-end, ça peut être terminé. Nous devons nous battre à la limite mais nous devons aussi faire attention à la voiture. Ce sera très dur pour tout le monde."



Comment vous et votre nouvel équipier Rob Huff pouvez-vous vous entraider ? Vous connaissez l'équipe, mais il connait la voiture…

"Nous avons une grande responsabilité car nous sommes les deux seuls pilotes à disposer de Volkswagen Motorsport derrière nous. Nous savons que SLR est une équipe très professionnelle avec une image très forte et très performante et ils ont signé de très bons résultats. Je les connais depuis quelques années et nous bâtissons notre confiance mutuelle. Ils sont très fiers d'avoir le soutien de Volkswagen Motorsport, et je suis également très heureux d'avoir un volant chez eux. Nous savons déjà qui est Rob. Il est l'un des pilotes les plus rapides au monde, il est déjà Champion du monde. Nous avons bataillé déjà dans le championnat par le passé. Il sait comment régler la voiture car l'an passé, il pilotait déjà la Volkswagen. J'espère que nous pourrons trouver une façon de travailler ensemble, et de rendre la voiture plus performante course après course.