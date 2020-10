Vous attendez depuis longtemps de pouvoir participer à une course de WTCR à domicile. A quel point êtes-vous enthousiaste ?

"Je suis super-excité parce que c'est ma piste d'origine, c'est là que j'ai commencé en 2011 et j'ai beaucoup de kilomètres de roulage sur cette piste. Je suis aussi très motivé parce que je pense que nous pouvons être en très bonne position pendant le week-end. Je connais parfaitement la piste et, en même temps, nous améliorons nos réglages et notre façon de conduire avec les pneus Goodyear, qui sont complètement différents de ceux que nous avions l'année dernière. C'est ma piste d'origine, c'est un championnat du monde, donc c'est la meilleure combinaison pour moi".



Vous pilotez également une voiture espagnole. Quelles sont vos impressions sur la nouvelle CUPRA Leon Competición ?

"Elle est très performante et évidemment meilleure que le modèle précédent. Mais cela a été très difficile pour nous, mais pas parce que c'est une nouvelle voiture. La voiture a un très bon potentiel et je suis sûr que nous serons très bientôt aux premières places. Lorsque nous arriverons dans cette position, il sera difficile de descendre plus bas. C'est très agréable de piloter cette voiture, elle est à la limite à tous égards, ce qui est normal à ce niveau, et cela aide beaucoup le pilote. En même temps, nous devons nous rappeler que nous avons commencé les essais libres à Zolder avec zéro kilomètre sur le pneu Goodyear alors que les autres équipes et marques avaient des milliers de kilomètres avec ce pneu, cela fait donc une énorme différence. Mais après quatre week-ends de course, je suis très heureux de voir les gros progrès effectués. Nous sommes désormais à un niveau élevé et nous pouvons commencer à nous battre pour les places sur le podium".



En plus d'une nouvelle voiture et de nouveaux pneus, c'est aussi une nouvelle équipe pour vous cette saison. Comment vous sentez-vous au sein du Zengő Motorsport ?

"C'est une autre chose importante pour moi car tout était nouveau en début de saison. Les débuts ont été difficiles, mais je suis content de l'équipe Zengő. C'est une ambiance incroyable et j'aime vraiment cette atmosphère. Ce sont des gens très travailleurs et ils réfléchissent toujours à la façon de s'améliorer, de rendre la voiture plus rapide. J'aime ce sentiment car je suis très compétitif et je veux toujours gagner. Nous travaillons mieux ensemble et je suis très heureux avec l'équipe".



Comment voyez-vous les courses sur le MotorLand Aragón ?

"Vous avez une très longue ligne droite dans le dernier secteur. C'est une piste très large et vous avez beaucoup de place pour dépasser. Je n'y ai pas roulé depuis deux ans, mais les courses seront très amusantes".



Que signifierait pour vous le fait de gagner lors de la WTCR Race of Spain ?

"Cela signifierait beaucoup de gagner dans un championnat du monde dans mon pays avec une voiture de mon pays, ce serait le meilleur sentiment possible. J'essaie de gagner chaque week-end de course, mais si je pouvais gagner en Espagne, ce serait incroyable et un grand plaisir pour moi".