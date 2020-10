Vous vous préparez à votre manche à domicile du WTCR mais sans fan en tribune cette fois en raison des restrictions liées au COVID-19. Comment cela va-t-il se passer ?

"C'est très difficile à imaginer pour moi, mais je sais que ce sera étrange. Même si ce sera dommage pour eux et pour l'ambiance toujours présente sur le Hungaroring, et que ce ne sera certainement pas comme les années précédentes, c'était la bonne décision de la part des organisateurs. La sécurité et la santé sont les choses les plus importantes en ce moment. Nous devons être heureux de pouvoir courir sur le Hungaroring, mais nous espérons que l'année prochaine, les fans pourront venir et quemême davantage de personnes encore voudront venir parce qu'elles ont dû faire l'impasse sur la course cette année. Nous voulons nous rattraper l'année prochaine".



Quel message avez-vous pour les fans ?

"Restez chez vous et restez en sécurité, et restez vraiment en bonne santé. En Hongrie, il y a une deuxième vague [d'infection COVID-19] et la santé de chacun doit être la priorité. Aujourd'hui, nous avons de très bonnes plateformes pour suivre les courses. Je sais que ce n'est pas la même chose que d'être présent sur le circuit, mais je conseillerais aux fans de s'abonner à Eurosport Player ou de regarder les courses sur Sport 1 et d'en profiter".



L'événement qui se déroule habituellement en avril a été déplacé à octobre. Quel sera l'impact sur le cours de choses ?

"Parfois, à la mi-octobre ou à la fin du mois, il fait 20 degrés mais nous pouvons aussi avoir cinq degrés, beaucoup de pluie et de brouillard, mais c'est très difficile à prévoir. Mais nous avons aussi eu de la pluie et des températures froides à la fin avril, donc je ne m'attends à rien d'inhabituel, ce sera plus ou moins la même chose. Le grand point d'interrogation pour moi est de savoir s'il va pleuvoir ou si nous allons composer avec des conditions sèches. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les pneus pluie, alors attendons de voir".



Comment votre expérience en Hongrie vous aidera-t-elle s'il pleut ?

"J'ai beaucoup d'expérience sur le Hungaroring, ce qui est toujours un avantage. Mais les autres ont aussi beaucoup d'expérience car cela fait neuf ans que nous y allons. Je ne m'attends pas à avoir une marge énorme car j'y ai conduit 20 % de plus qu'eux. La plupart du temps, j'y suis allé avec le WTCC ou le WTCR".



La WTCR Race of Hungary est le deuxième week-end de trois manches de la saison où le nouveau format de qualification et de formation de la grille sera utilisé. Etes-vous adepte de ce format ?

"J'aime ça. Je préfère trois courses bien plus que deux et c'est aussi un bon format d'avoir une séance de qualification et de partager les résultats dans ce format que nous avons. C'est sûr que ce sera très intense avec les trois courses qui s'enchaîneront. Il faut être un peu intelligent et un peu tactique. Mais l'approche change un peu en Q1. Auparavant, l'objectif était d'établir un temps au tour suffisamment bon pour aller en Q2. Maintenant, l'objectif devrait être de réaliser un temps au tour suffisamment bon pour signer la pole position ou la première ligne. Et il y a cinq points en plus".



Vous dites que vous devez être "un peu tactique", pourquoi ?

"Il est évident que, si vous avez un gros accident, vous gâchez vos chances pour les courses suivantes. Mais comme nous avons connu cela l'année dernière et l'année précédente, je me sens prêt et c'était plus ou moins le rythme que nous avons toujours eu, donc ça ne devrait pas être quelque chose d'inhabituel. Et nous avons l'équipe parfaite pour réparer la voiture si quelque chose se passe mal".