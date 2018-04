WTCR Q&R : Thed Björk

Thed Björk aborde la première saison du WTCR en pleine dynamique, fort de son titre en World Touring Car Championship en 2017. Voici ce que le pilote du Yvan Muller Racing, sur une Hyundai i30 N TCR, a à dire.

À l'approche du début de saison, à quel point êtes-vous enthousiaste en vue de cette nouvele année ?

"C'est vraiment génial et je suis impatient de faire partie de cette série avec beaucoup, beaucoup de pilotes – de bons pilotes – avec nous. Et cela sera vraiment bien d'être avec Yvan.



A quel point ressentez-vous la pression en tant que Champion du WTCC en titre ?

"Je ne la ressens pas. Je suis juste heureux d'être le Champion en titre. Personne ne peut me reprendre cela cette année."



Qu'avez-vous à prouver ?

"Pour ma part, je n'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose à prouver. J'apprécie vraiment ce que je fais. Piloter dans cette série va être très difficile, et l'an passé c'était également le cas. Je ne dirais pas que je dois faire quelque chose de spécial. Ce que je dois faire est d'apprendre les nouvelles voitures et les nouvelles règles, et je suis ouvert au fait d'apprendre à nouveau. Tout le monde n'est pas familier avec les noms de tous les pilotes, et avec la Balance de Performance et nous ne savons pas ce qui va arriver. J'y vais avec les yeux grands ouverts et je suis vraiment excité d'apprendre quelque chose de nouveau."



Alors que vous abordez cette saison, pouvez-vous comparer votre état d'esprit avec une expérience précédente ?

"C'est un peu comme ce que nous avons fait l'an passé avec un tellement bel effort [en WTCC], mais d'une manière différente car nous n'avons pas développé la voiture [nous-même cette fois]. Même si c'est un peu comme partir de zéro une nouvelle fois, et tout réapprendre, je suis assez relax."



Est-ce qu'un groupe de pilote – ceux qui ont l'expérience du TCR ou ceux qui ont l'expérience du WTCC – auront un avantage ou tout sera-t-il équilibré dans la mesure ou certains connaissent la voiture et d'autres connaissent les circuits ?

"Je le crois effectivement. Ce qu'ils ont montré avant [les TCR International Series] est que c'est très compétitif et de la course serrée, je me réjouis donc de voir que cela sera un gros challenge d'être là, d'être à la lutte. Comme je le disais dans la vidéo promotionnelle, il y aura encore plus de bagarres."



Vous avez auparavant salué l'apport d'Yvan Muller, et comment il a contribué à votre succès l'an passé. Vous allez désormais courir à ses côtés durant toute la saison, comment l'appréhendez-vous ?

"Il a tellement fait pour nous aider l'an passé avec ses connaissances. Une année, cela passe vite avec toutes les courses que nous avons disputées et j'ai l'opportunité aujourd'hui d'en faire plus. Je me réjouis vraiment de courir avec lui car il est l'un des meilleurs pilotes au monde."