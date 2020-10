Vous abordez le Slovakia Ring dans la foulée d'une performance de premier plan sur la piste la plus difficile du monde, la Nürburgring Nordschleife. Avez-vous jamais imaginé que votre début de saison aurait pu être aussi bon&² ?

"J'aime toujours cette piste, même si elle est assez difficile. On ne l'apprécie jamais vraiment, mais on l'aime toujours beaucoup. Je suis assez confiant et satisfait de mon rythme quand c'est rapide et un peu dangereux, ce qui a toujours été le cas quand on va sur un circuit comme la Nordschleife ou Vila Real. J'étais sûr que la performance aurait été assez bonne, mais dans ces conditions sur le mouillé, c'est un peu un pari et c'est si facile de sortir de la route. J'étais sûr que le rythme serait bon, mais je ne m'attendais pas à obtenir d'aussi bon résultat dans les deux courses. C'était génial, et ce genre de week-ends de course, il vaut mieux en profiter parce que ça n'arrive pas tout le temps".



Extérieurement, au moins, vous avez l'air d'un pilote en pleine confiance. Est-ce que cette confiance a encore augmenté après ce que vous avez réalisé en Allemagne ?

"J'ai toujours eu un peu de mal à avoir confiance en moi, mais le confinement m'a donné le temps de me préparer mentalement et physiquement. C'est sûr que ce qui s'est passé me donnera encore plus de confiance pour le reste de la saison, c'est toujours bon d'être dans cette position et c'est un message qui dit : "le travail que vous avez fait va dans la bonne direction, alors continuez à travailler de cette façon". C'est toujours bon d'avoir cela pour savoir comment travailler. Je continuerai à travailler de cette manière, mais cela ne me fera certainement pas prendre la vie trop facilement ou être trop confiant, c'est sûr".



Qu'est-ce que cela a représenté pour vous quand vous avez entendu Yvan Muller dire que votre performance sur la Nordschleife était d'"une autre planète" étant donné ce qu'il a réalisé dans les courses de voitures de tourisme de la FIA ?

"J'ai lu ça et je suis tout simplement super heureux. Cela signifie que le travail que j'ai accompli depuis que j'ai commencé vaut la peine de consacrer autant d'énergie et de temps à cela. Mais ce n'est pas seulement parce que c'est mon oncle, c'est aussi l'un des pilotes les plus titrés du championnat. Cela me rend très fier".



Vous n'avez pas à tout recommencer sur le Slovakia Ring, un circuit où vous et votre équipe avez eu quelques difficultés l'année dernière. Que pouvez-vous réaliser cette année ?

"L'année dernière, nous étions plutôt en fond de grille. Mais nous avons fait beaucoup de progrès, en analysant les choses. Nous y sommes allés pour faire des tests avant le confinement, nous avons appris des choses, et nous nous sommes améliorés. Je ne pense pas que nous serons aussi forts qu'à Zolder ou au Nürburgring, même si au Nürburgring je ne suis pas sûr que nous étions les plus forts parce que c'est une piste où la performance des voitures ne fait pas tout. Le Slovakia Ring sera difficile, le poids de compensation sera introduit, mais nous devrions être capables de nous battre pour aller chercher de bons points".



A quel point un tour du Slovakia Ring est-il difficile ?

"Il est difficile de ne pas faire d'erreurs là-bas et une erreur coûte beaucoup de temps. Il y a beaucoup de virages à grande vitesse, beaucoup de virages où vous entrez sur les freins et il est facile de faire un petit blocage des freins. Si vous manquez une corde à cet endroit, vous perdez beaucoup de temps parce qu'il y a de longues lignes droites. Dans les courses, ce ne sera pas si difficile, mais pour réaliser un bon tour de qualification, il faut ne pas faire d'erreurs et avoir une voiture bien réglée".



Qu'attendez-vous des courses de ce week-end ?

"Avec les longues lignes droites et l'aspiration, il y a beaucoup d'endroits pour dépasser, surtout au début de la course quand tout le monde est assez proche les uns des autres. Je pense que les voitures seront très proches en termes de performance. Tout le monde peut pousser à fond dans les courses parce que le [calcul] du ballast ne compte pas dans les courses. Nous aurons des courses vraiment intéressantes et passionnantes".