WTCR Qualifications 1 : Monteiro signe la DHL Pole Position pour Honda

Tiago Monteiro s'est octroyé la DHL Pole Position pour la Course 1 à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, précisément un an après son retour suite à une blessure grave, lors de qualifications disputées sous une forte pluie à Suzuka.

La séance de 30 minutes a été interrompue à quatre reprises, les pilotes peinant à rester en piste dans ces conditions extrêmes. Monteiro a mené pendant la majeure partie de la séance, mais un temps éjecté de la première place, le pilote KCMG a puisé au fond de lui-même pour produire un tour en 1'59"713 et mettre sa Honda Civic Type R TCR en pole position pour la première fois en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



“Suzuka semble marcher pour moi,” s'extasie Monteiro. “C'est ici que j'ai fait mon retour en course l'an dernier, ce qui était un moment très émouvant. Depuis lors, j'ai remporté une victoire lors de ma course à domicile, au Portugal, et maintenant ça – je suis si, si content ! Nous avons une voiture lourde ici, mais la pluie nous a un peu aidés. J'aime ce conte de fées.”



Le premier drapeau rouge était dû au pilote PWR Racing Daniel Haglöf, qui est parti en tête-à-queue ; sa CUPRA TCR s'est retrouvée dans un bac à gravier. “C'est un peu délicat,” commente-t-il. “J'ai eu de l'aquaplaning et je suis sorti. La voiture n'est pas endommagée, mais mon meilleur temps a été supprimé, et c'est dommage car j'étais dans le top 8.”



Puis, quelques secondes après la reprise de la séance, le coéquipier de Haglöf chez PWR, Mikel Azcona, a été percuté par le pilote Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Tom Coronel, ce qui a causé une nouvelle interruption. L'Espagnol Azcona a désespérément tenté de ramener sa CUPRA TCR au stand, mais souffrait d'un problème sur une roue avant.



“J'ai simplement eu de l'aquaplaning,” déclare Coronel. “Je n'avais pas d'adhérence à l'avant et je ne pouvais simplement pas ralentir la voiture, puis j'ai percuté Azcona. C'est très humide, et j'ai ensuite heurté le mur. C'est très étrange – cette météo est très dangereuse.”



La séance a été arrêtée une troisième fois seulement trois minutes après avoir redémarré, lorsqu'Yvan Muller est sorti en aquaplaning au premier virage, alors qu'il venait d'améliorer son classement avec le troisième chrono, qui a été supprimé en raison du fait qu'il a provoqué le drapeau rouge. Sa Lynk & Co 03 TCR a été significativement endommagée par l'impact avec le mur au niveau du train avant.



Une fois que la séance a repris, un certain nombre de pilotes ont amélioré : Andy Priaulx et Frédéric Vervisch ont successivement signé le meilleur temps avant d'être surpassés par Monteiro. Quelques secondes plus tard, son coéquipier Attila Tassi est sorti de piste et a provoqué la quatrième interruption de la séance au drapeau rouge.



Il ne restait que quatre minutes au chronomètre quand les voitures ont fait leur retour en piste. Bien que certains pilotes aient amélioré et même menacé la première place de Monteiro, le Portugais a tenu bon et a obtenu la DHL Pole Position.



Derrière Monteiro, le duo ALL-INKL.COM Münnich Motorsport composé d'Esteban Guerrieri et de Néstor Girolami a offert à Honda un triplé à domicile ; cette performance donne à Guerrieri une opportunité en or de reprendre la tête du championnat WTCR / OSCARO en Course 1. Grâce à ses quatre points marqués en Qualifications 1, il réduit l'écart sur Norbert Michelisz à 11 points.



Le pilote Comtoyou Team Audi Sport Niels Langeveld était quatrième, devant son coéquipier Vervisch et Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse).



Pilote wild-card japonais, Ritomo Miyata a signé une superbe septième place pour Audi Team Hitotsuyama, devant Thed Björk dans sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR. Priaulx s'est retrouvé neuvième avec Johan Kristoffersson dixième pour SLR Volkswagen.



Leader sur la #RoadToMalaysia, Michelisz n'était que 14e, deux places devant une autre wild-card d'Audi Team Hitotsuyama, à savoir Ryuichiro Tomita. La troisième wild-card, Jim Ka To (KC Motorgroup), était 19e dans sa Honda Civic Type R TCR.



La seconde séance qualificative de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan aura lieu à 15h30, heure locale.

The post WTCR Qualifications 1 : Monteiro signe la DHL Pole Position pour Honda appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.