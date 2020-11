Le pilote Cyan Performance Lynk & Co, équipé par Goodyear, s'est battu avec Jean-Karl Vernay pour la Pole Position DHL pour la course 1, se montrant finalement le plus rapide pour seulement 0,006s.



Le local de l'étape Mikel Azcona a poursuivi sur sa dynamique au volant de sa CUPRA Leon Competicion du Zengő Motorsport pour terminer troisième de la séance de 20 minutes, devant Yvan Muller du Cyan Racing et Yann Ehrlacher, le Goodyear #FollowTheLeader, dont le cinquième meilleur temps lui permet d'ajouter un point à son avance dans l'optique du titre WTCR.



Ehrlacher compte désormais 27 points d'avance sur Esteban Guerrieri, dont la Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport n'a pas réussi à se hisser dans le top 12, et donc à accéder à la Q2. L'Argentin a chuté au 18e rang suite à ses problèmes de freins lors des essais libres, un coup dur pour ses espoirs de titre en WTCR.



Parmi les autres pilotes ayant raté la Q2, on peut citer Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS) en 13e position, Attila Tassi (Honda), Luca Engstler (Hyundai) et Tiago Monteiro (Honda).



La course 1 de la WTCR Race of Aragón aura lieu dimanche matin à 9h15, heure locale.