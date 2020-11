Le pilote Cyan Performance Lynk & Co, qui a également été le plus rapide en Q1, a été le dernier à prendre la piste dans la phase finale des qualifications Q3 et a réalisé un superbe temps de 2m13.471s au volant de sa Lynk & Co 03 TCR pour devancer le Goodyear #FollowTheLeader [le leader du championnat] Yann Ehrlacher à la seconde place.



Quoi qu'il en soit, Ehrlacher semble maintenant en bonne position pour remporter le titre WTCR 2020 - d'autant plus que son plus proche rival Esteban Guerrieri n'a pas réussi à dépasser le premier segment de qualification (Q1), échouant à la 18e place. Le Français aborde la journée de dimanche avec un avantage de 31 points sur le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda avant les trois dernières courses de la saison.



Vernay devance Urrutia en Q2

Jean-Karl Vernay a dépassé sur le fil Santiago Urrutia pour le meilleur temps de la Q2, son chrono de 2m13,474s n'étant meilleur que de 0,251s par rapport au pilote Lynk & Co.



Thed Björk, de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co, a bouclé un dernier tour en Q2 qui lui a permis de passer à la troisième place devant Yann Ehrlacher, quatrième, et l'Audi RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport de Nathanaël Berthon en cinquième position pour compléter la liste des pilotes qualifiés pour la superpole de la Q3.



Parmi ceux qui ont manqué le bon wagon, le local de l'étape Mikel Azcona s'est classé septième au volant de sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport's. Gilles Magnus, vainqueur du trophée WTCR Rookie Driver, a signé le huitième meilleur chrono, devant Norbert Michelisz, Champion en titre du WTCR 2019, au volant de sa Hyundai i30 N TCR de l'équipe Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. L'oncle d'Ehrlacher, et son coéquipier, Yvan Muller, complète le top 10 de la Q2 et hérite de la pole position de la Race 2 avec la grille inversée.



Bence Boldizs se classe 11e dans sa CUPRA du Zengő Motorsport et Néstor Girolami 12e dans sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Urrutia en tête, des ennuis pour Vernay

Vernay a été le premier à prendre la piste lors de la Q3. Mais le Français est allé à la faute dans le premier virage au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne. Le tricolore a été contraint d'abandonner son tour et se contenter automatiquement du cinquième temps. "Dans l'ensemble, c'est toujours bon parce que nous avons une bonne position sur la grille de départ de la course 1 [seconde]", a déclaré Vernay. "Je me suis éliminé tout seul, c'est ma faute, donc c'est plus facile à accepter."



Ehrlacher était le suivant et a produit un bel effort pour réaliser un temps de 2m13.623s. C'était maintenant le tour de Berthon dans son Audi de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport, mais le Français s'est au contraire montré trop prudent dans le premier virage. Son temps n'était que de 0,131s inférieur à celui de son compatriote.



Björk était le premier des deux derniers pilotes Lynk & Co en lice à prendre la piste, le Suédois se montrant le troisième plus rapide derrière Ehrlacher et Berthon - le trio n'étant séparé que de 0,148s.



Urrutia, déjà le plus rapide lors des deux séances d'essais libres et de la Q1, était le dernier à partir. L'Uruguayen a réalisé un bon tour pour prendre la pole position DHL à Ehrlacher.



Mais Ehrlacher était satisfait de sa performance et de sa position avant les courses de dimanche. "C'était un très bon tour, le meilleur de mon week-end et il s'est produit en Q3", a-t-il déclaré.



La course 1 de la WTCR Race of Aragón se tiendra dimanche matin à partir de 9h15, heure locale.