Le Chinois Ma Qinghua a entamé son meeting à domicile en beauté avec le meilleur temps des Essais Libres 1, en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, Ma a signé un 1'51"419 qui l'a placé devant Néstor Girolami et le leader du championnat Esteban Guerrieri dans une seconde Honda Civic Type R TCR.



“Tout d'abord, je suis vraiment content d'être de retour en Chine pour courir,” déclare Ma. “Nous avons passé le cap de la mi-saison et commençons la saison asiatique. Je suis très satisfait des EL1. Il reste beaucoup de choses sur lesquelles travailler après les deux mois de trêve estivale. Il est clair que nous devons poursuivre notre travail ce soir, et demain, nous améliorerons la performance.”



Plus d'informations à venir...

The post WTCR Race of China, Essais Libres 1 : Ma donne le ton à domicile appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.