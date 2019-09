WTCR Race of China : Les pilotes évoquent le challenge Ningbo

Voici ce que certains pilotes de la #WTCR2019SUPERGRID ont à dire sur le Ningbo International Speedpark, qui accueille la WTCR Race of China.

Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) :“Ningbo est très technique mais il y a de bonnes zones de dépassement et j'aime ce circuit. Je pense que les courses seront bonnes, c'est important pour les spectateurs. La météo a été changeante par le passé, ce qui peut engendrer encore plus de spectacle. La course au titre étant très disputée, ça va être particulièrement intéressant. C'est notre course à domicile, et par conséquent, elle est très importante. Nous espérons qu'autant de gens que possible nous regarderont, chez Lynk & Co en Chine. Les attentes sont élevées.”



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) :“C'est un circuit très compliqué, et technique dans quasiment chaque section. Il y a un triple droite dans le premier secteur, qui monte après un gauche. C'est très difficile de trouver la perfection quand il faut monter puis descendre. Puis dans le dernier secteur, il y a une descente avec un virage en aveugle. Le pneu avant droit reste en l'air mais la partie avant gauche du splitter frotte toujours par terre. Parce qu'il y a beaucoup de virages qui sont liés les uns aux autres, si la voiture sous-vire c'est difficile de lui donner la direction que l'on souhaite. Il faut donc un bon train avant.”



Ma Qinghua (Team Mulsanne) :“C'est un circuit difficile avec beaucoup de changements de direction. Ce n'est pas un tracé rapide, mais il y a beaucoup de virages techniques. Il va y avoir beaucoup à gagner ou à perdre avec les réglages, et il faudra trouver le bon équilibre. C'est le principal casse-tête pour tout le monde, mais personnellement, je suis à l'aise et j'ai hâte de piloter mon Alfa Romeo sur ce circuit. Mais j'essaie de ne pas penser à la pression, aux spectateurs, au fait que je serai en Chine pour ma course à domicile. J'essaie de prendre du plaisir, de me battre et de me concentrer sur la course sans trop réfléchir.”

