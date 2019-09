WTCR Race of China : Qui sont les rookies à Ningbo ?

Neuf membres de la #WTCR2019SUPERGRID n'ont jamais couru au Ningbo International Speedpark, qui va lancer la seconde partie du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO 2019 la semaine prochaine.

Ouvert en 2017, ce circuit a accueilli la WTCC Race of China en octobre cette année-là, puis la WTCR Race of China en septembre dernier.



Les neuf pilotes qui n'ont pas encore roulé sur ce tracé de 4,010 kilomètres sont :



Mikel Azcona

Augusto Farfus

Daniel Haglöf

Johan Kristoffersson

Niels Langeveld

Benjamin Leuchter (photo)

Tiago Monteiro

Andy Priaulx

Attila Tassi



La WTCR Race of China aura lieu du 13 au 15 septembre.

