Les billets pour la WTCR Race of France, qui sera le théâtre des deux premières manches du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022, sont désormais en vente alors que l'épreuve d'ouverture de la saison se profile au début du mois prochain.

CliquezICIpour en savoir davantage au sujet de cette course en ville qui s'annonce spectaculaire, et programmée sur l'iconique tracé dans la cité béarnaise les 7 et 8 mai, qui accueillera également la manche d'ouverture du tout premier championnat FIA ETCR - eTouring Car World Cup.

Ad

WTCR Le quinté d’as de chez Cyan Racing Lynk & Co réuni en piste HIER À 20:29

WTCR La livrée de la Lynk & Co alignée par Cyan en 2022 se dévoile HIER À 20:19