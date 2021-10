Voici un rappel du classement provisoire du championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup après 10 manches disputées.

1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 135 points2 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 115 points3 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competión, 1094 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1055 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, 1021 Cyan Racing Lynk & Co, 236 points2 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 2103 Cyan Performance Lynk & Co, 192 points4 Comtoyou Team Audi Sport, 1845 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, 1601 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 244 points2 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 224 points3 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competición, 1604 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 1311 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 94 points2 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 62 points3 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competición, 494 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 325 Andreas Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 27