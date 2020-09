Nathanaël Berthon, qui devait partir en pole au volant de son Audi RS 3 LMS Comtoyou DHL Team Sport équipée de Goodyear, chute ainsi à la huitième place pour avoir été jugé comme n'ayant pas suffisamment réduit son rythme dans une zone de Code 60, qui oblige les pilotes à ralentir à 60 km/h.



Jean-Karl Vernay de l'équipe Mulsanne et Mikel Azcona du Zengő Motorsport ont été sanctionnés pour la même infraction. Vernay était cependant déjà confronté à la perspective de partir en fond de grille suite à un changement de moteur. Azcona, quant à lui, a également été pénalisé pour une infraction à la sécurité dans les stands. Il prendra le départ de la 13e place alors que Vernay s'élancera du 16e rang.



Gábor Kismarty-Lechner, qui participe pour la première fois au championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020, rejoindra Vernay sur la dernière ligne de départ suite à l'installation d'un moteur de remplacement sur sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport.



Santiago Urrutia, un autre nouveau venu en WTCR, a lui été rétrogradé en 14e position après que ses temps de qualification aient été annulés en raison du fait que le pilote uruguayen ne se soit pas arrêté à un contrôle de poids obligatoire sur sa Lynk & Co Cyan Performance.



En plus de favoriser les perspectives de Muller, qui hérite ainsi de la 10e place de la séance et donc de la grille inversée pour la Course 1 du vendredi, les différentes pénalités ont profité à Esteban Guerrieri, qui s'élancera aux côtés de Muller en première ligne de cette première manche au volant de sa Honda ALL-INKL.COM du Münnich Motorsport. Tom Coronel s'élancera d'un bon troisième rang sur la grille, suivi de Thed Björk, Attila Tassi et Yann Ehrlacher.



Néstor Girolami, qui s'est qualifié en DHL Pole Position pour la course 2 après avoir établi un nouveau record de qualification WTCR sur les 25,378 kilomètres de la Nordschleife, s'élancera en septième position aux côtés de Berthon.



Le pilote Rookie en WTCR, Gilles Magnus, et Tiago Monteiro complètent le top 10. La course 1 est prévue sur trois tours à partir de 16h40 CET.



Nürburgring - Course 1 - Grille de départ provisoire