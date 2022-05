Le WTCR - FIA World Touring Car Cup abordera la légendaire Nürburgring Nordschleife la semaine prochaine. Voici les informations essentielles.

Manches : 3 et 4 sur 20

Date :26-28 mai

Lieu :Nürburgring Nordschleife

Lieu :Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg, Allemagne

Longueur de la piste :25,378 kilomètres

Distance de la course 1 :3 tours (76,134 kilomètres)

Distance de la course 2 :3 tours (76,134 kilomètres)

Record du tour en qualification WTCR :Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR)

8m51.802s (171.7kph), 24/09/20

Record du tour en course WTCR :Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra N TCR)

8m53.608s (171.2kph), 05/06/21



En 100 mots :Le site qui accueille le WTCR - FIA World Touring Car Cup - offre un défi sans pareil avec son tour de 25,378 kilomètres, ses 87 virages à couper le souffle et le temps changeant des montagnes de l'Eifel. Ouverte en 1927 et habituée des Grands Prix d'Allemagne jusqu'à l'accident de Niki Lauda en 1976, la Nürburgring Nordschleife a rejoint le calendrier du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA de 2015 à 2017 dans le cadre du week-end de l'ADAC 24h-Rennen. Le WTCR a pris le relais en 2018 et a livré de l'action épique chaque année depuis, notamment en 2021 lorsque Tiago Monteiro a battu Yvan Muller en vue de l'arrivée



Horaires :

Jeudi 26 mai :

14h30-15h10 : Essais libres 1 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

19h00-19h40 : Essais libres 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)



Vendredi 27 mai :

13h00-13h40 : Qualifications (en direct sur Eurosport Player et les diffuseurs du monde entier)



Samedi 28 mai :

10h00 : Course 1 (3 tours, 76,134 km) En direct sur Eurosport Player et les diffuseurs du monde entier.

10h40 : Podium de la course 1

12h35 : Course 2 (3 tours, 76.134kms) En direct sur Eurosport Player et les diffuseurs du monde entier

13h15 : Podium de la course 2



Vainqueurs de la WTCR Race of Germany

2021 :

Course 1 : Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR

Course 2 : Jean-Karl Vernay (FRA) Hyundai Elantra N TCR

2020 :

Course 1 : Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 2 : Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR

2019 :

Course 1 : Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Course 2 : Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

Course 3 : Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

2018 :

Course 1 : Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Course 2 : Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 3 : Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



Les champions WTCR

2021 : Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2020 : Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019 : Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018 : Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR



LISTE DES PILOTES WTCR 2022



ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT (Allemagne)

Voiture : Honda Civic Type R TCR

Pilotes : #N°29 Néstor Girolami (Argentine), N°86 Esteban Guerrieri (Argentine)

Victoires en course WTCR : 16 (Girolami 6, Guerrieri 10)



BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE (Italie)

Voiture : Hyundai Elantra N TCR

Pilotes : #N°5 Norbert Michelisz (Hongrie), N°96 Mikel Azcona (Espagne)

Victoires en course WTCR : 11 (Michelisz 7, Azcona 4)



COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT (Belgique)

Voiture : Audi RS 3 LMS

Pilotes : #N°17 Nathanaël Berthon (France), N°33 Tom Coronel (Pays-Bas)

Victoires en course WTCR : 2 (Berthon 1, Coronel 1)



COMTOYOU TEAM AUDI SPORT (Belgique)

Voiture : Audi RS 3 LMS

Pilotes : #N°16 Gilles Magnus (Belgique), N°25 Mehdi Bennani (Maroc)

Victoires en course WTCR : 2 (Bennani 1, Magnus 1)



CYAN PERFORMANCE LYNK & CO (Suède)

Voiture : Lynk & Co 03 TCR

Pilotes : #11 Thed Björk (Suède), #12 Santiago Urrutia (Uruguay), #55 Ma Qing Hua (Chine)

Victoires en course WTCR : 12 (Björk 8, Ma 1, Urrutia 3)



CYAN RACING LYNK & CO (Suède)

Voiture : Lynk & Co 03 TCR

Pilotes : #68 Yann Ehrlacher (France), #100 Yvan Muller (France)

Victoires en course WTCR : 15 (Ehrlaher 7, Muller 8)



LIQUI MOLY TEAM ENGSTLER (Allemagne)

Voiture : Honda Civic Type R TCR

Pilotes : #N° 9 Attila Tassi (Hongrie), N° 18 Tiago Monteiro (Portugal)

Victoires en course WTCR : 3 (Monteiro 2, Tassi 1)



ZENGŐ MOTORSPORT (Hongrie)

Voiture : CUPRA Leon Competición

Pilotes : #N°79 Rob Huff (Grande-Bretagne), N°99 Dániel Nagy (Hongrie)

Victoires en course WTCR : 3 (Huff 3)



Nombre total de victoires en course : 64 (en cours)



WTCR - Liste des participants à la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA pour la saison 2022

#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#n°9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



En plus des 16 vainqueurs de course, 11 nationalités seront représentées par les pilotes, deux autres par les équipes et deux autres encore par les constructeurs.

Ad

WTCR Le classement provisoire du WTCR IL Y A UNE HEURE

WTCR Présentation de course : C’est l’heure du juge de paix, alors que les as du WTCR se préparent à IL Y A UNE HEURE