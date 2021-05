Sept pilotes se sont imposés depuis les débuts de la WTCR Race of Germany, qui marquera l'ouverture de la saison 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup du 3 au 5 juin. Voici un rappel de ces vainqueurs.

2020:

Course 1:Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 2:Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR (pictured)



2019:

Course 1:Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Course 2:Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TC

Course 3:Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR



2018:

Course 1:Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Course 2:Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 3:Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

WTCR Présentation : WTCR Race of Germany IL Y A 12 HEURES

WTCR Souvenez-vous quand… Guerrieri effectuait un dépassement magistrale en WTCR sur la Nordschleife HIER À 08:14