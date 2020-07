WTCR Race of Germnay 2019 : Cinq moments clés à retenir

-

Chaque année, la légendaire Nürburgring Nordschleife propose l'un des nombreux points forts de la saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup. Avant le talk-show en ligne WTCR Rewind de ce soir, voici cinq moments clés de l'édition 2019 de cet événement en Allemagne.

Sensationnel course à l'aspiration dans la ligne droite de Döttinger Höhe

Après avoir été dépassé par Frédéric Vervisch au premier tour, Néstor Girolami a vu sa première tentative pour reprendre la troisième place repoussée par le pilote belge dans la longue ligne droite de Döttinger Höhe. Alors que Girolami passait très brièvement dans l'herbe et que les deux hommes perdaient un peu de vitesse dans la bousculade, tous deux se faisaient surprendre par Rob Huff qui se glissait à la troisième position. Girolami, qui finissait par dépasser Vervisch, revenait dans le sillage de Huff avant de le dépasser à son tour, après une longue passe d'armes roues dans roues dans Döttinger Höhe.



De la victoire au crash pour Kristoffersson

Johan Kristoffersson remportait sa première victoire en WTCR dans la course 2, défendant avec détermination sa pole position au départ, alors qu'Antti Buri, un autre pilote parti de la première ligne lui disputait la première place. Les deux pilotes se battaient avec acharnement dans la première partie du circuit du Grand Prix, ce qui permettait à Frédéric Vervisch, du Comtoyou Team Audi Sport, de surprendre Buri avec un dépassement de toute beauté pour la deuxième place. Mais Kristofferson allait voir son week-end se conclure de manière abrupte, le double champion du monde de rallycross de la FIA qui sortait de la route de manière spectaculaire dans la course 3, heureusement sans être blessé.



Huff dans le dur

Après avoir connu un terme prématuré à la course 1 suite au contact avec la Lynk & Co d'Yvan Muller dans le premier virage, Rob Huff n'a pas eu davantage de réussite dans la course 2 sur le Nürburgring. Cinquième et huitième sur la grille respectivement, Gabriele Tarquini et Huff s'installent en troisième et quatrième position, les deux pilotes expérimentés se retrouvant roues dans roues. Puis, au troisième tour, leur bataille se termine dans la controverse. Huff tente de se glisser à l'intérieur de Tarquini alors qu'ils approchent du Karussell, mais les deux hommes s'accrochent alors que Huff semblait en train de s'emparer de la troisième place. La collision envoie Huff en tête-à-queue et le laisse sur le carreau avec une suspension fortement endommagée dans le fameux virage.



Le jour de gloire de Benny (photo)

Volkswagen continuait de briller sur la Nordschleife alors que l'Allemand Benjamin Leuchter imitait son coéquipier du Sébastien Loeb Racing, Johan Kristoffersson, en inscrivant à son tour son premier succès en WTCR. Après avoir terminé sixième dans la course 2, Leuchter, expert de la piste, profitait de sa pole position pour remporter la course 3, une victoire forte en émotions. Il avait resisté à un bon départ d'Esteban Guerrieri dans le virage 1, puis gérait parfaitement sa position de leader pour remporter une victoire historique. Guerrieri avait pris un bon départ depuis la deuxième ligne, malgré un problème d'embrayage qui l'a handicapé pendant une grande partie du tour de chauffe, et il profitait de l'espace laissé vide par Rob Huff, forfait pour cette course et qui aurait dû être à côté de Leuchter. L'Argentin prenait brièvement la tête au premier virage, mais la Golf bénéficiait de la meilleure trajectoire au virage suivant pour reprendre le commandement. À la fin du premier tour, Guerrieri était bien positionné dans le sillage de Leuchter dans Döttinger Hohe et se portait quasiment en tête, mais le héros local parvenait à garder l'avantage pour finalement s'imposer.



Michelisz mesuré

Michelisz remportait une victoire mesurée dans la course 1, dépassant le poleman Esteban Guerrieri au premier virage et conservant son avantage par la suite. Le pilote Hyundai creusait un écart de plus d'une seconde dans le premier tour, ce qui lui permettait d'éviter que le pilote Honda Guerrieri ne bénéficie de son aspiration dans la longue ligne droite de Döttinger Höhe. Malgré ce résultat, qui marquait le premier triomphe de Michelisz dans sa course au titre avec l'équipe BRC, il quittait l'Allemagne à 45 points du pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri.



