Quoi ?WTCR 2020 - FIA World Touring Car Cup, manches 8 à 10 sur 16



Quand ?Du 16 au 18 octobre 2020



Où ?Hungaroring, près de Budapest, Hongrie*.



Longueur de la piste:4,381 kilomètres



Distance de la course 1 :12 tours (52,532 kilomètres)



Distance de la course 2 :12 tours (52,532 kilomètres)



Distance de la course 3 :15 tours (65,675 kilomètres)



Record du tour de qualification WTCR :

Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) 1m52.176s (140.50kph), 28/04/18



Meilleur tour en course WTCR :

Yann Ehrlacher (Honda Civic Type R TCR) 1m54.129s (138.10kph), 29/04/18



LE POINT AU CLASSEMENT

Yann Ehrlacher continue de porter la veste jaune en tant que Goodyear #FollowTheLeader et portera la bande jaune sur le pare-brise de sa Lynk & Co au départ du week-end de WTCR Race of Hungary. Voici un rappel du classement après la WTCR Race of Slovakia :



1 Yann Ehrlacher (FRA) 113 points

2 Tom Coronel (NLD) 92

3 Gilles Magnus (BEL) 82

4 Nathanaël Berthon (FRA) 78

5 Esteban Guerrieri (ARG) 78

6 Yvan Muller (FRA) 74

7 Néstor Girolami (ARG) 72

8 Jean-Karl Vernay (FRA) 72

9 Thed Björk (SWE) 64

10 Nicky Catsburg (NLD) 53



Cliquezicipour les classement complets dont les classement par équipes, des Rookie Driver et du WTCR Trophy.



PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi 17 octobre

Essais libres 1 :09h30-10h15

Essais libres 2 :: 12h30-13h00

Qualification Q1 :15h30-15h50

Q2 :15h55-16h05

Q3 :16h15 (la première voiture démarre la fusillade du DHL Pole Position top five)



Dimanche 18 octobre

Course 1 :09h15 (12 tours)

Course 2 :12h15 (12 tours)

Course 3 :16h15 (15 tours)

Tous les horaires sont indiqués en CET, sont provisoires et peuvent être modifiés



La WTCR Race of Hungary se déroulera malheureusement à huis clos, mais nous vous tiendrons au courant des détails de la couverture télévisée et en ligne, qui sera bientôt disponible.