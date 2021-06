Le décompte avant la première WTCR Race of Portugal disputée sur le circuit d'Estoril est lancé.

Programmée du 25 au 27 juin, la WTCR Race of Portugal est la deuxième épreuve de la saison WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021.



Elle se tiendra à proximité de Lisbonne à la fin du mois en raison des restrictions COVID-19, mais devrait revenir à Vila Real, son lieu d'origine, la saison prochaine.



Dans le cadre des préparatifs en cours, le programme provisoire de l'événement a été révélé et les principaux horaires sont indiqués ci-dessous :



Samedi 26 juin :

Essais libres 1 : 09h00-09h45

Essais libres 2 : 12h00-12h30

Qualifications Q1 : 15h00-15h20

Qualifications Q2 : 15h25-15h35

Qualification Q3 : A partir de 15h40



Dimanche 27 juin :

Course 1 : 12h15 (13 tours)

Course 2 : 15h15 (15 tours)

