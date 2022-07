Trois ans après sa dernière visite, le WTCR - FIA World Touring Car Cup se rend au nord du Portugal pour deux courses sur le circuit de Vila Real, du 1er au 3 juillet. Voici ce que vous devez savoir.

*La Course 2 de Vila Real sera la 100e course de WTCR − FIA World Touring Car Cup depuis la création du championnat dans les rues de Marrakech, au Maroc, en 2018.

*Il y a eu de nombreux changements apportés au règlement depuis la dernière visite du WTCR à Vila Real en juillet 2019.

*Norbert Michelisz (une fois) et Yvan Muller (deux) ont décroché le titre pilotes durant cette période, alors qu’steban Guerrieri est le pilote qui a remporté le plus de victoires en WTCR avec un total de dix sur des Honda de l’équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*Il y a désormais trois phases de qualification avant deux courses contre trois précédemment. La grille de la Course 1 est conforme au classement en qualification, celle de la Course 2 est en partie inversée.

*La distance des courses a changé en 2022, la Course 1 durant 30 minutes + 1 tour et la Course 2, 25 minutes + 1 tour.

*L’attribution de points a elle aussi été ajustée pour cette saison, avec davantage de ces points offerts après la qualification et la Course 1.

*Douze pilotes ont gagné au moins une course de WTCR durant une saison 2021 des plus ouvertes, et les cinq constructeurs représentés se sont imposé plus d’une fois chacun.

*Onze nationalités sont représentées par les pilotes engagés cette saison, deux autres par des équipes et deux autres encore par des constructeurs, ce qui souligne l’attrait mondial du WTCR.

*Parmi les 17 pilotes engagés à l’année, un seul, Dániel Nagy, n’a encore signé aucune victoire en WTCR. Il s’est en revanche classé une fois deuxième.

*La Honda Civic Type R Limited Edition sert de voiture de sécurité officielle du WTCR pour la troisième année consécutive. Le pilote néerlandais Richard Veldwisch sera à son volant sur la WTCR Race of Portugal.

