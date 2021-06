Six courses ont été disputées dans le cadre de la WTCR Race of Portugal depuis 2018, avec six vainqueurs différents.

2019 (Circuito Internacional de Vila Real (6 et 7 juillet):

Race 1:Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Race 2:Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR

Race 3:Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR (pictured)



2018 (Circuito Internacional de Vila Real (23 et 24 juin):

Race 1:Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Race 2:Mato Homola (SVK) Peugeot 308 TCR

Race 3:Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

