Alors que la WTCR Race of Spain se profile, voici un rappel des horaires sur le Motorland Aragon, théâtre des 7e et 8e manches du WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022.

Samedi 25 juin

09h00-09h45 :Essais libres 1 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12h30-13h00 :Essais libres 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

15h30-15h50 :Qualifications Q1 (en direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)

15h55-16h05 :Qualifications Q2 (En direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)

16h05-16h20 :Qualifications Q3 (En direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)



Dimanche 26 juin

11h15 :Course 1 (30 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player et autres diffuseurs dans le monde)

11h55 (approx.) :Podium de la course 1

15h15 :Course 2 (25 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player et autres diffuseurs dans le monde)

15h50 (approx.) :Podium de la course 2

