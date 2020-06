WTCR Teamwork: #3 ALL-INKL.COM Munnich Motorsport

-

Dans le cadre d'une nouvelle série soulignant l'importance des équipes participant à la WTCR - FIA World Touring Car Cup, Dominik Greiner, le directeur du team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, explique comment il a transformé une passion en une carrière réussie.

Base : Friedersdorf, Allemagne

Propriétaire/équipe principale : René Münnich

Chef d'équipe : Dominik Greiner

L'équipe sur place : 33 (dont 4 ingénieurs, 16 mécaniciens)

Les pilotes : Néstor Girolami (ARG), Esteban Guerrieri (ARG), Tiago Monteiro (PRT), Attila Tassi (HUN)

Voiture : Honda Civic Type R TCR

Hauts faits en WTCR : Remporter 11 victoires, jouer les titres pilotes et équipes en 2019



"Chaque épreuve est identique à 80%, mais il y a les 20% inconnus auxquels il faut réagir de la manière la plus rapide et la plus intelligente. C'est la différence entre gagner et perdre".



QUESTIONS ET RÉPONSES : Dominik Greiner, chef d'équipe



Bonjour Dominik, bienvenue à WTCR Teamwork. Comment êtes-vous arrivé là où vous êtes maintenant ?

"Je n'avais pas de formation en mécanique ou en pilotage, mais j'avais une passion pour le sport automobile. En 2001, avec Wiechers Sport, j'ai eu un emploi dans l'entreprise. Elle avait une équipe de course dans la série allemande DTC / Procar. Je voulais vraiment être sur les circuits mais il n'y avait pas vraiment de travail pour moi. J'ai donc demandé à mon ancien patron si je pouvais venir aider. Il a répondu : "oui, mais il n'y aura pas de chambre d'hôtel pour toi". Je dormais dans le camion. Mais je m'en fichais".



En quoi consistait votre poste à l'époque ?

"Je faisais des petits boulots de soutien. Mais j'ai obtenu de plus en plus de confiance de la part de mon ancien patron, davantage de responsabilités. Très vite, j'ai été accepté par les autres membres de l'équipe, les pilotes, les autres directeurs d'équipe, les promoteurs et les personnes clés du sport. Après quelques événements, mon patron a reconnu que j'étais un atout pour l'équipe et j'ai eu le privilège de loger également dans une chambre d'hôtel car je venais sur la piste avec mon matériel de camping. Depuis 2005, j'étais le chef d'équipe de Wiechers Sport au sein du WTCC de la FIA. Depuis 2014, je suis Team Manager chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport".



Y a-t-il des compétences particulières dont vous avez besoin pour faire votre travail ?

"Je ne suis pas une personne technique, je suis plutôt un homme de réseau et un diplomate qui essaie de trouver des solutions. J'ai également une grande passion pour le sport automobile. Je le fais avec passion, avec amour, je donne tout pour le sport automobile, c'est ma priorité numéro un. Ma famille et mes amis le savent très bien".



Mais c'est un travail qui comporte beaucoup de responsabilités ?

"Je ne mets pas les roues sur la voiture ou l'huile dans le moteur, mais c'est moi qui ai des ennuis si quelque chose tourne mal. Mais c'est aussi mon travail d'empêcher que cela ne se reproduise. Nous créons les outils pour que chaque mécanicien puisse faire son travail de la meilleure façon possible. Je fais confiance à nos mécaniciens et à nos ingénieurs ; ils font un très bon travail. Si quelque chose ne va pas sur la piste et que je suis appelé par les commissaires, c'est peut-être parce qu'il y a eu un problème dans le comportement du pilote, mais parfois ce que les commissaires voient n'est pas toujours correct à 100 %, alors il faut défendre la position de l'équipe".



A quel point ce travail est-il intense ?

"Il faut de la passion et de l'engagement car c'est un travail qui se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si vous avez la passion, vous ne comptez pas les heures. C'est un travail, mais je ne le considère pas comme un travail parce que c'est la routine quotidienne de ma vie. La course fait partie de moi. Si vous avez une formation technique, vous avez un petit avantage, de même si vous êtes pilote, mais pour moi ce n'est pas le cas. Je suis un fauteur de troubles, j'essaie toujours d'avoir un plan B. Plus ou moins, les règles sont les mêmes chaque saison et 80 % des épreuves sont les mêmes, c'est une routine. Mais il y a les 20 % d'inconnus auxquels il faut réagir de la manière la plus rapide et la plus intelligente, pour trouver la meilleure solution. C'est ce qui fait la différence entre perdre et gagner".



L'équipe est passée de deux à quatre voitures pour 2020. Quels sont les défis à relever ?

"Le sport automobile est un sport d'équipe absolu et nous sommes une très bonne organisation avec de très bons mécaniciens, ingénieurs et chauffeurs de camion qui savent exactement ce qu'il faut faire. Mais nous avons aussi de très bonnes personnes en arrière-plan qui travaillent avec moi, qui nous soutiennent dans tous les sens. Yasmin est responsable de l'organisation des voyages et du personnel avec Claudia et Tina. Nous avons Mathias qui fait un très bon et important travail sur la piste et dans l'atelier également. Nous avions deux voitures l'année dernière, mais quatre cette année, ce qui représente deux fois plus de personnes. Mais nous avons une très bonne équipe et je suis très heureux et fier de faire partie de l'équipe, de travailler vraiment ensemble. Nous avons une très bonne ambiance dans l'équipe".



En plus d'une ligne de conduite internationale, vos mécaniciens représentent un certain nombre de pays ?

"Nous avons des membres de l'équipe qui viennent d'Espagne, de Hongrie, d'Italie, du Royaume-Uni et aussi d'Australie. Nous essayons de parler autant que possible en anglais, même quand il s'agit d'un groupe d'Allemands. Nous essayons d'être aussi neutres et transparents que possible pour tout le monde. Il est impoli de ne parler qu'en allemand s'il y a des non germanophones à côté de nous. Nous demandons également à nos pilotes de parler anglais".



Est-il difficile de réunir un grand nombre de nationalités ?

"Vous avez des caractères complètement différents mais ils sont aussi humains. Si nous avons des moments difficiles dans l'équipe, nous essayons de les résoudre plus tard au restaurant. Nous sommes une famille parce que nous voyageons ensemble pendant un an. On fait des essais, les mécaniciens partagent une chambre avec un autre membre de l'équipe plus qu'à la maison avec leur femme. Nous essayons de faire en sorte que tout se passe le mieux possible".



Quel impact les mesures de confinement ont-elles eu sur votre équipe ?

"Du point de vue de la planification, il a été difficile d'attendre que le calendrier soit fixé. Nous commençons maintenant à réactiver notre programme de tests, après avoir dû en annuler près de 90 %. Nous essayons de faire autant de tests que possible avant le début de la saison. Mais il existe encore des restrictions dans certaines parties de l'Europe, même si d'autres parties s'ouvrent. Nos gars se sont préparés autant que possible à la nouvelle saison en ces temps intéressants".



Quel a été votre plus grande réussite jusqu'à présent ?

"La première victoire avec Stefano D'Aste au Salzburgring avec Wiechers Sport en 2012 contre les équipes d'usine. C'était une belle victoire, mais chaque victoire est belle et c'est super quand tout le travail est récompensé, quand vous voyez tout le monde sourire. Nous avons eu pas mal de situations comme celle-ci, mais nous en voulons d'autres. L'équipe a déjà remporté un championnat du monde dans le passé [en GT] mais nous aimerions gagner la Coupe du monde de FIA WTCR. C'est notre objectif".



Où suivre l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dans le WTCR en 2020

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre)

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre)

Course WTCR de Slovaquie (Ring de Slovaquie, 10-11 octobre)

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre)

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre)

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre)



Images supplémentaires : Honda Pro Racing/David Noels

WTCR La chasse au nouveau pilote WTCR est lancée chez Lynk & Co 16/06/2020 À 04:00

The post WTCR Teamwork: #3 ALL-INKL.COM Munnich Motorsport appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Hyundai mise sur quatre futurs talents du WTCR pour son programme junior 15/06/2020 À 13:00