WTCR Teamwork : #6 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

-

Suite de notre série mettant en lumière l'importance des équipes courant en WTCR – FIA World Touring Car Cup. Andreas Klinge, de l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, explique comment il est passé de pilote à Team Manager et quels sont les talents requis pour réussir de l'autre côté du muret des stands.

Base : Wiggensbach, Allemagne

Propriétaire/Team Principal : Franz Engstler

Team Manager : Andreas Klinge

Personnel sur circuit : 25 (dont deux ingénieurs et huit mécaniciens)

Pilotes : Nicky Catsburg (NL) et Luca Engstler (DE)

Voiture : Hyundai i30 N TCR

Faits d'armes en TCR : titres ou victoires en TCR Asie, TCR Allemagne, TCR Malaisie, TCR Moyen-Orient

WTCR Interview WTCR : Gilles Magnus HIER À 08:05

“Pour faire du sport auto, il faut être positivement dingue ! C'est du non-stop”

Interview : Andreas Klinge, Team Manager

Bonjour Andreas, bienvenue dans WTCR Teamwork. En quoi consiste votre travail ?

“Je suis le Team Manager responsable de presque tout. Ça va de calculer les budgets à m'occuper des pilotes, mettre en place les ingénieurs, tout faire fonctionner des hôtels aux repas sur les courses, tellement de choses. C'est un boulot merveilleux car très complexe, et aucune journée ne ressemble à aucune autre. Gérer les changements et les problèmes est la tâche du team manager.”

Crédit: FIA WTCR

Avec tout ce travail, sentez-vous peser beaucoup de responsabilités sur vos épaules ?

“Il y a toujours une personne qui est responsable, mais bien sûr je ne fais pas tout moi-même car ce serait impossible. J'ai beaucoup de soutien au sein d'Engstler Motorsport, non seulement de Franz Engstler lui-même mais aussi de son épouse qui s'occupe des réservations d'hôtel, par exemple. Mais au bout du compte, c'est une immense responsabilité et une immense pression.”

Combien de gens œuvrent au sein de l'équipe Engstler Motorsport durant un week-end de WTCR ?

“Nous sommes 25 en tout, en comptant les pilotes. Il y a un mélange de gens qui travaillent à l'année pour nous et qui le font depuis plus de 15 ans, ce qui est quelque chose d'assez inhabituel en sport auto. C'est pareil pour nos free-lances, beaucoup sont avec nous depuis plus de dix ans. Nous sommes contents car c'est un groupe très soudé.”

Crédit: FIA WTCR

La continuité due à une structure stable doit vraiment aider. Est-ce le cas ?

“Absolument, et c'est crucial. Nous aimons toujours dire que nous sommes une équipe familiale, propriété d'une famille. Nous nous sentons comme une famille, quels que soient les patronymes. Cela procure un ressenti spécial et unique, particulièrement chez les gens qui nous rencontrent pour la première fois. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit !”

Quand avez-vous rejoint la famille Engstler Motorsport ?

“J'ai rencontré Franz en 1998, quand j'étais encore un pilote ambitieux mais pas très talentueux ! Nous avons fait notre première saison ensemble en 2000 et j'ai arrêté ma carrière de pilote en 2006 quand nous courions en Asian Touring Car Championship – ce qui fut une sacrée expérience. Les [courses de] voitures de tourisme ont attiré mon attention dès le début et Franz m'a offert la chance de changer de côté en passant de pilote à membre d'une équipe. Ces dernières années, je suis devenu Team Manager dans différents championnats.”

Crédit: FIA WTCR

You mention different series and that’s important because the team doesn’t just do WTCR, it’s busy in other categories as well..“Especially last year, our most successful year, when we won TCR Malaysia, TCR Asia and TCR Germany and in all series we were driver and team champion. But I have to say it was successful because we are part of the Hyundai family as well. This is well deserved.”

À combien de week-ends de course assistez-vous en qualité de Team Manager ?

“L'année dernière, 23, en comptant les 24 heures du Nürburgring et le VLN. Cette année, ce sera moins car nous sommes tard dans la saison [en raison de la COVID-19], mais ça va être très combiné et intense.”

Crédit: FIA WTCR

Avez-vous un adjoint que vous pouvez appeler s'il y a clash de dates ?

Avant la COVID-19, nous n'avions jamais connu cette situation. Mais là, les derniers mois et semaines de cette année seront très intenses. Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre dans l'entreprise, Kurt Treml, qui me secondera. Je ne peux être à deux endroits en même temps et je ne veux pas laisser une équipe se débrouiller toute seule.”

Quel est votre secret pour survivre à tous ces voyages et gérer l'intensité de tous ces week-ends de course quand c'est du non-stop ?

“C'est du non-stop mais il faut être passionné par ce que l'on fait. Pour faire du sport auto, il faut être un peu positivement dingue ! Tout le monde doit l'être car vous travaillez toujours quand les autres ont leur temps libre. Aimez ce que vous faites, aimez les gens avec qui vous travaillez et le succès devient encore plus agréable que tout seul. C'est toujours un effort d'équipe et j'aime ça.”

Quels talents faut-il avoir pour être un bon Team Manager ?

“Premièrement, il faut être capable de s'accorder avec des personnalités différentes. Je suis un petit peu comme le grand-père de tous ces garçons qui ont des problèmes différents, même personnels. J'essaie d'être un roc car quoi qu'il arrive il faut ester calme, même si vous êtes outragé. Il faut rester calme car il faut trouver des solutions à toutes sortes de problèmes dans un délai très court.”

Le fait que Luca Engstler, l'un de vos meilleurs pilotes, soit aussi le fils de Franz, le propriétaire, cause-t-il des problèmes ?

“Je connais Luca depuis sa naissance, je l'ai vu grandir. Et la chose la plus incroyable est de le voir se développer pour devenir un si grand pilote. Car je ne l'aurais jamais pensé, me souvenant de lui petit garçon dans sa petite voiture sur les paddocks. Mais Luca a un véritable esprit d'équipe. Il ne tire pas avantage de son nom et nous sommes tous des Englstler, donc ce n'est jamais un problème.”

Crédit: FIA WTCR

Que peut accomplir Luca cette année, compte tenu de son potentiel ?

“Tout est nouveau pour nous mais quand on s'est engagés en tant qu'invités wildcard sur le Slovakia Ring l'année dernière, il a prouvé qu'il était rapide. Il doit maintenant prouver qu'il peut être régulier mais il a la chance d'apprendre de Nicky [Catsburg] et des autres pilotes Hyundai que sont Gabriele [Tarquini] et Norbert [Michelisz], même si nous sommes dans des équipes séparées. Je suis très confiant de le voir montrer ses forces, il donne tellement au sport auto. Il travaille beaucoup pour être physiquement et mentalement affuté. Il vit ce sport et je suis sûr que lui et Nicky seront très proches sur la piste.”

Y a-t-il un accomplissement particulier qui vous dit que tout ce travail en vaut la peine ?

“Il y a eu beaucoup de grands moments, mais gagner l'année dernière les titres TCR en Malaisie, en Asie et en Allemagne a été très spécial. Le TCR Allemagne, c'est là que nous avons débuté en 2018 après avoir travaillé avec un autre constructeur. Nous avons le soutien de Hyundai Allemagne et célébrer cela à la dernière course de 2019 est quelque chose que je n'oublierai pas.”

Crédit: FIA WTCR

Pour finir, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait faire carrière dans le management d'une équipe de course ?

“D'apprécier de passer du temps avec les gens car c'est ce que vous faites le plus. Un jour de course normal débute à six ou sept heures du matin et ne ne termine pas avant 23 heures, vous passez donc beaucoup de temps avec les gars. Si vous n'aimez pas travailler avec des gens, ce n'est pas le bon job pour vous. Si vous n'aimez pas la pression, ça ne l'est pas non plus. Et si vous n'êtes pas organisé et multitâche, vous ne pourrez apprendre à l'être. Vous devez faire avec votre personnalité et trouver votre propre méthode. Je ne suis pas technicien et je me tiens à l'écart des questions techniques, ce qui est crucial. Faites ce que vous pouvez et soyez le plus performant possible et comptez sur l'équipe dont vous êtes responsable.”

Où suivre l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team dans le WTCR 2020 ?

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre)

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre)

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 octobre)

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre)

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre)

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre)

The post WTCR Teamwork : #6 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Star en devenir : Magnus en WTCR avec l’équipe nationale du RACB et Comtoyou HIER À 08:00