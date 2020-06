WTCR – Tout ce que vous devez savoir sur… # la Slovaquie

-

En tant que pays hôte du troisième meeting du WTCR 2020 - FIA World Touring Car Cup programmé les 10-11 octobre, voici 10 choses que vous devez savoir sur la Slovaquie, le pays de la kapustnica (soupe aux choux), mais aussi de nombreuses grottes, sans oublier bien évidemment le Slovakia Ring et Mato Homola.

1 : La Slovaquie compte une seule piste de course internationale permanente, mais il s'agit d'une installation de tout premier ordre. Décrit par Gabriele Tarquini, premier vainqueur du WTCR, comme "l'un des meilleurs circuits d'Europe", le tracé compte notamment le virage n°2, pris à 200 km/h, et exige un engagement sérieux.



2 : En plus d'abriter un grand circuit de course, la Slovaquie compte pas moins de 425 châteaux, soit le nombre le plus élevé par habitant au monde.



3 : La Slovaquie, qui est le centre géographique de l'Europe, possède de nombreuses grottes, plus de 6 000 étant situées sur son territoire.



4 : Alors que Mato Homola, auteur d'une victoire en WTCR, est la référence en matière de pilotes slovaques, Peter Sagan est la star du cyclisme en Slovaquie. Le coureur professionnel sur route a remporté de nombreux titres mondiaux et courses classiques, ainsi que le classement par points (maillot vert) du Tour de France à sept reprises.



5 : Les amateurs de croisière fluviale noteront que la durée approximative du trajet entre la capitale slovaque Bratislava et la capitale autrichienne Vienne est de 90 minutes. Il faut également compter une heure en bus.



6 : Parmi les célébrités américaines ayant des racines slovaques, on citera Jon Bon Jovi, Audrey Hepburn, Angelina Jolie, Paul Newman et Andy Warhol.



7 : Martina Hingis, l'ancienne numéro un mondial du tennis, est née en Slovaquie.



8 : La Slovaquie construit plus d'un million de voitures chaque année et compte des usines de fabrication de voitures des marques Jaguar Land Rover, Kia, PSA Peugeot Citroën et Volkswagen.



9 : Après s'être séparée, d'un commun accord, de la République tchèque en 1993, la Slovaquie n'a pas perdu de temps pour faire sentir sa présence sur la scène internationale. Elle a envoyé une équipe de 42 athlètes aux Jeux olympiques d'hiver en Norvège l'année suivante, où elle a également fait ses débuts au Concours Eurovision de la chanson. Cependant, les fans slovaques ont dû attendre jusqu'en 2010 pour encourager leur équipe à la Coupe du monde de la FIFA.



10 : En plus d'ouvrir leurs cadeaux, les Slovaques ont l'habitude de déguster à Noël une portion de kapustnica, un plat servi traditionnellement lors de cette fête. Il s'agit essentiellement d'une soupe au chou, dont les ingrédients comprennent de la choucroute, des pommes de terre bouillies, des champignons, du jambon haché, du paprika, du poivre noir et de l'ail.



En bref :

1 : La Slovaquie compte deux aéroports internationaux, à Bratislava et à Kosice

2 : Quelque 5 500 000 personnes vivent en Slovaquie, pays qui a des frontières avec cinq pays différents

3 : Le Slovakia Ring a été inauguré en 2010 et mesure 5,922 kilomètres de long

4 : En 2004, la Slovaquie a rejoint l'Union européenne et l'OTAN

5 : A son point le plus large, la Slovaquie mesure 428,8 kilomètres de large

6 : La première pharmacie au monde a ouvert en Slovaquie... en 1649

7 : Avec ses 32 mètres, la grotte de Krasnohorska possède la plus haute colonne de grottes du monde

8 : La statue de cheval à Samorín-Cilistov est la plus haute du monde

9 : La sphère X-Bionic est un "univers" sportif dont la surface de 379 167 m² est consacrée au seul sport équestre

10 : Róbert Vittek a marqué le premier but de la Slovaquie en Coupe du monde de la FIFA, lors du match nul 1-1 contre la Nouvelle-Zélande en 2010



A revoir :

Cliquezicipour revoir les moments forts d'une Course 1 mouvementée lors de la WTCR Race of Slovakia 2019.

