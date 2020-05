WTCR vise 16 courses sur 6 meetings avec un calendrier 100% européen

-

Le calendrier du WTCR - FIA World Touring Car Cup a été restructuré pour 2020 afin d'offrir le plus grand nombre possible d'événements pendant cette période sans précédent.

Avec encore de nombreuses personnes qui souffrent de la pandémie de coronavirus au jour d'aujourd'hui, la priorité reste de respecter les directives officielles et d'éviter de compromettre la santé et la sécurité de tous, tout en veillant à ce que les travailleurs essentiels puissent exercer leurs fonctions.



Cependant, en tant que promoteur du WTCR, Eurosport Events a le devoir de faire tout son possible pour maintenir un calendrier qui ne soit pas seulement crédible en termes sportifs, mais qui soit également responsable sur le plan social et économique. Cela est nécessaire pour aider à protéger les emplois de tous ceux qui dépendent des possibilités de revenus, qu'il s'agisse des services de course des clients, des promoteurs d'événements, des fournisseurs, des équipes, des médias ou autres.



Pour préserver la saison 2020, Eurosport Events a proposé à la FIA et à toutes les parties prenantes du WTCR un plan drastique basé sur un calendrier restructuré de 16 courses sur six week-ends.



Une situation extrêmement difficile et en constante évolution a conduit à la prise d'un certain nombre de décisions difficiles. L'élément central de ce plan est la décision d'organiser tous les week-ends de course en Europe avec la traditionnelle étape asiatique à quatre épreuves, malheureusement impossible à organiser en 2020.



Les propositions ont été approuvées lors d'une réunion de la commission des voitures de tourisme de la FIA le 26 mai et ont reçu la pleine ratification de la FIA.



WTCR - Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA - calendrier révisé 2020 (proposition)

Il est à espérer que le calendrier ci-dessous pourra être réalisé dans le respect de toutes les restrictions gouvernementales :



WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre), 2 courses

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre), 2 courses

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 octobre), 3 courses

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre), 3 courses

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre), 3 courses

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 courses

