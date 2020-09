La saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup a débuté six mois plus tard que prévu, conformément à l'annexe S, le code de conduite COVID-19 de la FIA.



Yvan Muller, qui a terminé deuxième pour Cyan Racing Lynk & Co dans la course 2 sur le circuit de Zolder, a déclaré : "C'est une année très spéciale et nous devons rester prudents, nous tenir à l'écart les uns des autres et continuer à porter nos masques. Et cela réduit les risques si nous nous lavons les mains."



"Si nous faisons tous l'effort, nous arriverons au bout de cette chose. Mais nous devons maintenir la pression sur ce point".